GRUPO LINKA, una empresa ciberseguridad que hace una fuerte apuesta por la ciberseguridad ofensiva

Según señala un informe realizado por una empresa de seguros internacional, en 2022, el 49 % de las empresas españolas sufrieron al menos un ciberataque. Este dato es levemente más positivo que el de 2021, cuando este índice había alcanzado el 53 %. De todas maneras, este mismo informe señala que, para el sector privado, las amenazas cibernéticas suponen un riesgo creciente.

En este contexto, las empresas ciberseguridad han desarrollado distintas estrategias para proteger a sus clientes de estos ataques. En particular, GRUPO LINKA destaca por apostar por la ciberseguridad ofensiva. Este enfoque se caracteriza por proteger sistemas informáticos y redes de manera proactiva. Entonces, no solo se establecen defensas, sino que también se llevan a cabo medidas activas para neutralizar potenciales vectores de ataques. En todos los casos, es necesario comenzar por una auditoría ciberseguridad para realizar un análisis inicial y diseñar una estrategia.

Auditorías de ciberseguridad para empresas, con GRUPO LINKA Las auditorías de seguridad informática son esenciales para comprobar el estado en el que se encuentra la infraestructura informática y las redes de una empresa. Para ello, es necesario realizar una serie de pruebas controladas que no tienen riesgos para los sistemas de una compañía. De este modo, es posible detectar vulnerabilidades.

Los controles pueden abarcar múltiples acciones. Por ejemplo, se puede auditar el perímetro de seguridad con el que cuenta una organización y su código fuente. También es posible revisar la red interna y los diversos dispositivos móviles de los empleados. Además, estos especialistas pueden realizar ejercicios de red team. En estos casos, los auditores simulan ser atacantes e intentan una intrusión en la red del cliente. El propósito de esta actividad es identificar y corregir fallos antes de que sean utilizados por ciberdelincuentes.

Después, la información recopilada a partir de estas tareas se vuelca en un informe completo que recibe el cliente de GRUPO LINKA. Si es necesario, se pueden llevar a cabo distintas acciones para desactivar las brechas de seguridad que se han encontrado.

GRUPO LINKA cuenta con un centro de operaciones propio Esta compañía se diferencia de otras empresas seguridad informática por disponer de un SOC (security operations center) propio para llevar adelante operaciones de ciberseguridad. El mismo está activo durante las 24 horas, todos los días, y cuenta con técnicos que ofrecen servicios en español. Estos profesionales están especializados y cuentan con una amplia experiencia. Por último, GRUPO LINKA ofrece apoyo en toda España y ha contribuido a mejorar la seguridad digital de cientos de clientes.

GRUPO LINKA destaca en el sector de empresas ciberseguridad por su enfoque efectivo e innovador que permite prevenir ataques cibernéticos. De este modo, una empresa puede continuar operando con tranquilidad, evitando pérdidas y daños.