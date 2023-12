PuntoSeguro aclara cuál es el plazo para reclamar un seguro de vida por fallecimiento y poder cobrar

La pérdida de un ser querido es un momento extremadamente difícil y las cuestiones administrativas relacionadas pueden ser una carga adicional para los familiares. Entre estas responsabilidades, se encuentra la reclamación del seguro de vida, un proceso esencial para poder cobrar la indemnización.

El desconocimiento y la confusión suelen rodear el proceso de reclamación de un seguro de vida tras el fallecimiento de un ser querido. PuntoSeguro, correduría de seguros digital de referencia, arroja luz sobre este tema y explica los plazos y procedimientos clave para realizar una reclamación efectiva y obtener la indemnización correspondiente.

Comunicación del siniestro: ¿Cuál es el plazo establecido? Es fundamental saber que, tras el fallecimiento de una persona, existe un plazo definido para comunicar el siniestro a la aseguradora. Este plazo es de siete días desde que se tiene conocimiento del fallecimiento, salvo que en la póliza se especifique un periodo más amplio. No cumplir con esta comunicación en tiempo puede acarrear consecuencias legales, incluyendo la posibilidad de que la aseguradora reclame daños y perjuicios por la falta de declaración.

Pero, ¿qué ocurre si no se comunica el siniestro a tiempo? En realidad, todavía hay más tiempo, dado que el plazo de prescripción es de cinco años para seguros personales, como el de vida, lo que da un margen considerable para hacer la reclamación.

¿Cómo saber si se es beneficiario de un seguro de vida? Uno de los motivos por los que se puede pasar el paso inicial para comunicar el siniestro es no saber que el fallecido tenía una póliza de vida. Por lo tanto, en casos donde no esté claro si el fallecido tenía un seguro de vida, la opción es solicitar un certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento en el Registro de Contratos de Seguros. Este trámite, que depende del Ministerio de Justicia, se puede realizar presencialmente, por correo o por internet. Esta solución no podrá hacerse hasta pasados 15 días hábiles después del fallecimiento.

Esto supone que el trámite para saber si el fallecido tenía una póliza de este se demora más allá del plazo de comunicación del siniestro. Sin embargo, esto no es problema, ya que se puede solicitar después, como se ha visto.

Una vez hecha la solicitud de indemnización, la aseguradora debe abonar la indemnización en los 40 días siguientes. En cualquier caso, el tiempo máximo para recibir el pago de un seguro de vida es de tres meses.

