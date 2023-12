El informe contra pericial informático es la clave para la impugnación de pruebas digitales, según GlobátiKa Lab

En el complejo escenario judicial actual, la evidencia digital se ha convertido en un componente crucial para la resolución de casos. En este contexto, la presentación de un informe pericial informático desempeña un papel fundamental al arrojar luz sobre los aspectos técnicos relacionados con pruebas digitales. Sin embargo, cuando surge la sospecha de que dichos informes no reflejan la realidad de los hechos, la figura del contra peritaje informático se erige como un recurso esencial.

El reconocido gabinete pericial GlobátiKa Lab es uno de los líderes en este campo, contando con un equipo de peritos especializados dedicados a la elaboración de informes contra periciales informáticos. Colaborando estrechamente con algunos de los despachos de abogados más destacados de España, el trabajo desarrollado por los Peritos Informáticos de GlobátiKa, juega un papel muy importante, para aquellos letrados que buscan desacreditar e impugnar pruebas digitales presentadas de manera dudosa.

Informe Contra Pericial Informático: Desentrañando la Verdad Técnica El informe contra pericial informático, un dictamen elaborado por peritos informáticos cualificados, sirve como herramienta para impugnar pruebas periciales aportadas por la contraparte o por las fuerzas de seguridad en un juicio. Este documento busca desafiar, total o parcialmente, las conclusiones del informe pericial inicial, destacando posibles errores en técnica, metodología, forma o cadena de custodia.

Es imperativo que las pruebas de origen estén debidamente identificadas y accesibles, junto con copias forenses. La cadena de custodia siempre debe cumplir los estándares más rigurosos, garantizando un proceso repetible y una descripción fidedigna de los hechos. En este contexto, los peritos informáticos de GlobátiKa Lab tienen años de experiencia y son expertos en identificar deficiencias y errores en informes periciales, asegurando un análisis imparcial y aséptico.

GlobátiKa Lab: Defensores de los Derechos Digitales desde 2011 Fundado en 2011 con el objetivo de proteger los derechos digitales de sus clientes, esta empresa ha consolidado una reputación envidiable gracias a la excelencia de sus servicios. Los peritos informáticos de la firma, comprometidos con códigos deontológicos, proporcionan informes contra periciales informáticos adaptados a la singularidad de cada caso.

Ángel González, CEO de GlobátiKa Lab, destaca la importancia de la imparcialidad y la precisión en el trabajo pericial. Según González, "nuestra tarea es esencial para garantizar que la verdad técnica prevalezca en el ámbito judicial. La alta tasa de éxito del 92 % de la muestra nuestro compromiso con la excelencia y la defensa de los derechos digitales".

¿Cuándo es Necesario un Informe Contra Pericial Informático? La necesidad de un informe contra pericial informático surge cuando la contraparte presenta un informe pericial informático cuyas pruebas, hechos o conclusiones no se ajustan a la realidad. Solicitado por los abogados al Perito Informático, el contraperitaje permite analizar y evaluar cada punto del informe inicial, identificando así, posibles fallas formales, técnicas o legales que justifiquen la impugnación del informe pericial original.

En casos más complejos, donde se sospecha de pruebas fraudulentas, GlobátiKa Lab, va más allá con el "peritaje del peritaje". Este meta informe pericial informático analiza no solo el objeto del informe, sino también los procedimientos formales y legales, destacando posibles malas prácticas o mala fe en la elaboración del informe original.

El Procedimiento Controlado: Garantía de Integridad de la Evidencia Digital Un aspecto crucial en la labor pericial es el procedimiento controlado, que asegura que las pruebas no sufran alteraciones, contaminación o destrucción. Este proceso, debidamente documentado, preserva la integridad de la evidencia digital, evitando dudas sobre su autenticidad.

GlobátiKa Lab se ha convertido en un pilar esencial para muchos despachos de abogados en el ámbito de la impugnación de pruebas digitales, proporcionando informes contra periciales informáticos de alta calidad y colaborando estrechamente con bufetes de abogados especializados en Derecho de las Nuevas Tecnologías e Internet. La imparcialidad, la precisión técnica y la defensa de los derechos digitales son las piedras angulares de su encomiable labor en el panorama legal actual.