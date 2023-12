Desarrollar aplicaciones móviles a través de Flutter, por 3Androides

En el mundo de las comunicaciones digitales, las aplicaciones móviles cumplen un rol fundamental en la labor de facilitar la experiencia de usuario en los dispositivos y aportar información importante cuando este la requiera, de manera rápida y organizada.

En 2018, Google desarrolló el marco de código abierto Flutter, capaz de facilitar la creación de interfaces de usuario atractivas en las seis plataformas que admite: iOS, Android, web, Windows, MacOS y Linux.

En España, la empresa 3Androides cuenta con un equipo de profesionales que se han consolidado como grandes expertos en Flutter y muchas otras soluciones para desarrollar aplicaciones móviles a medida para clientes corporativos.

Experiencia y cercanía Más de 10 años de trayectoria empresarial y dos décadas de experiencia profesional en el desarrollo de aplicaciones móviles avalan la calidad del trabajo de 3Androides, así como la cercanía e implicación con cada una de las soluciones que necesiten sus clientes. Mediante la tecnología Flutter, la compañía ofrece desarrollar para cada caso una app multiplataforma que marque un antes y un después en la gestión digital.

Aunque ya existían otros frameworks que permiten desarrollar aplicaciones multiplataforma, Flutter se diferencia de estas por su resultado a la vez nativo. Esta característica se manifiesta en la fluidez de los elementos, la rapidez de la interfaz gráfica de usuario y muchas más posibilidades. Entre las ventajas del uso de este marco, los líderes de 3Androides destacan el ahorro de costes, ya que no será necesario desarrollar dos códigos diferentes para Android e iOS, razón por la que se requerirá poca inversión y menos mantenimiento o intervenciones por incidencias.

El ahorro de tiempo es otra de las ventajas que trae el desarrollo de aplicaciones con estos expertos en Flutter. Esto se debe a que ya no será necesario desarrollar una aplicación para cada sistema bajo la forma tradicional nativa, es decir, no se realizarán los procesos dos veces, incluyendo la adaptación de los cambios o avances que puedan surgir. Así mismo, el coste final del desarrollo de la app será menor porque Flutter no necesita un numeroso grupo de desarrolladores para crear una aplicación móvil, por tanto, se contratará menos personal.

Asesoría personalizada Desde la página web de 3Androides, los interesados en crear una app a medida y con gran velocidad de respuesta pueden solicitar asesoría personalizada para cumplir sus objetivos. La atención directa al cliente aclarará dudas sobre solicitudes de apps muy concretas que no puedan ser desarrolladas con Flutter, que se estiman en un 2 o 3 % de los casos, y resolverá los problemas que se presentan cuando las empresas necesiten crear su API compatible con el marco.

Cada caso será estudiado en profundidad para garantizar que todas las ventajas de Flutter estén disponibles, de manera que los clientes de 3Androides cuenten con una aplicación móvil ajustada a sus necesidades. Además, la compañía ofrece múltiples servicios que encaminarán a cualquier iniciativa empresarial o comercial hacia un desempeño exitoso en el mundo digital.