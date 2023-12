¿Cómo enfoca el Grupo Ávolo el servicio de venta de coches de segunda mano?

En la actualidad, la venta de coches de segunda mano registra un crecimiento importante, debido a que cada vez más personas se inclinan por esta modalidad para adquirir un vehículo a un precio asequible.

Grupo Ávolo es una empresa que presta los servicios de distribución y comercialización de vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión y km 0, pertenecientes a algunas de las mejores marcas del mercado. La siguiente entrevista recoge algunos detalles acerca de cómo se lleva a cabo la venta de coches de segunda mano en este concesionario ubicado en Andalucía.

¿Cuáles son las ventajas de comprar coches de segunda mano?

El olor a coche nuevo es muy agradable, aunque muchos de nuestros coches de segunda mano aún tienen ese olor tan característico. Nuestra especialidad son los vehículos con alrededor de 20.000 km. Aunque últimamente hemos decidido incorporar a nuestro catálogo coches de segunda mano más kilometrados.

Además, contamos con que somos concesionario oficial de diferentes marcas, por lo que la mayoría de nuestros coches aún tienen garantía del fabricante.

Y aún no hemos hablado del precio, donde según la fecha de matriculación y los kilómetros acumulados por el coche en cuestión puede resultar en un importante ahorro para nuestros clientes.

¿Qué aspectos debe revisar un cliente antes de comprar un coche de segunda mano?

Hay varios aspectos básicos que se deben revisar. Por ejemplo, la documentación e historial del vehículo, para asegurarse de que todo está correcto, no tiene fallos graves, no ha participado en ningún accidente ni tiene cargas fiscales adicionales. También es importante comprobar que tiene sus revisiones en regla.

Una prueba de conducción será fundamental para poder comprobar de primera mano la buena salud del vehículo, y poder detectar algún posible fallo que pudiera tener.

Además, contar con la garantía de tener un concesionario oficial detrás como es nuestro caso da la tranquilidad de saber que si hay algún problema, se podrá solucionar rápidamente.

¿Qué marcas y tipos de vehículos están disponibles en los concesionarios de Grupo Ávolo?

En Grupo Ávolo somos un concesionario oficial de coches Audi, Volkswagen, Seat, CUPRA y Skoda en Jaén, también de Nissan en Jaén y Granada. Y en cuestión de motos, somos también concesionario oficial de Silence, Supersoco, Yadea y Zontes, en Jaén, Granada y Córdoba. Aunque disponemos, tanto en coches como en motos, de cualquier marca cuando hablamos del mercado de segunda mano.

Además, contamos con un servicio de motosharing en Jaén Capital, con motos 100 % eléctricas. Y dentro de nuestras soluciones de movilidad podemos ofrecer hasta un patinete.

¿Qué opciones de financiación ofrecen para la venta de coches de segunda mano?

Contamos con múltiples opciones de financiación, intentando siempre ajustarnos a las necesidades de nuestros clientes. Disponemos tanto de la clásica financiación lineal como de opciones más modernas como financiaciones flexibles que permiten renovar el coche cada pocos años asumiéndolo como una especie de “suscripción”.

Además, nos esforzamos por conseguir los mejores intereses para nuestros clientes.

¿De qué manera garantizan el funcionamiento óptimo de los vehículos?

Cada vehículo que pasa por nuestras manos pasa por un estricto proceso de acondicionamiento, donde se revisan más de 150 puntos, garantizando pasar nuestro sistema de calidad. Somos muy escrupulosos con el trato que damos a cada vehículo para que cuando llegue a su cliente final esté en las mejores condiciones y su nuevo dueño pueda disfrutar de él con total garantía y seguridad.

¿En qué se diferencia el Grupo Ávolo del resto de concesionarios?

Esta es una pregunta difícil. Aunque creo que en lo que más destacamos en Grupo Ávolo es en la fuerte orientación hacia el cliente. Siempre estamos mejorando nuestros procesos para ofrecerle a nuestros clientes un mejor servicio, una mayor seguridad y mejores precios.

¿Existen alternativas de coches de segunda mano que impulsen un modelo de movilidad sostenible en su catálogo?

Por supuesto, en nuestro catálogo siempre existen tanto coches eléctricos 100 % o con algún tipo de electrificación, como coches que apuestan fuertemente por materiales sostenibles, como pieles veganas o plásticos reciclados.

Además, en nuestras instalaciones apostamos también por la sostenibilidad fomentando el uso responsable de luz, calefacción y agua, y a través de la instalación de paneles solares para intentar minimizar nuestro impacto ambiental.

Una de las principales preocupaciones de los clientes es el papeleo, ¿qué medidas toman en Grupo Ávolo para resolver dichos trámites?

Somos conscientes de que el papeleo es un rollo. Por eso, nosotros nos encargamos de todo. Desde la gestión de la transferencia del vehículo hasta la solicitud de subvenciones que ahora con el vehículo eléctrico están tan en auge. Nuestro objetivo es descargar a nuestros clientes de esta tediosa labor.

Debido a las facilidades que brinda Grupo Ávolo en su servicio de venta de coches de segunda mano, los clientes cuentan con la seguridad y tranquilidad de adquirir un coche en el menor tiempo posible. Por otra parte, el servicio de acompañamiento posventa que brinda el equipo técnico del concesionario permite mantener el vehículo en las mejores condiciones.