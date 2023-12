El lanzamiento del catálogo digital interactivo de COFANO

La Cooperativa COFANO, referente indiscutible en el ámbito farmacéutico de Galicia, se consolida como un faro de innovación gracias a su completo y dinámico catálogo interactivo. Con una presencia arraigada en A Coruña, Pontevedra, Vigo y Ourense, y respaldada por una red de más de 840 socios, esta cooperativa ha marcado pauta al ofrecer a profesionales farmacéuticos una herramienta esencial para su negocio.

“Asumimos los retos más exigentes que plantea el futuro trabajando para incentivar la digitalización integral de la oficina de farmacia. Velamos por la gestión rentable y sostenible, siempre desde el respeto y el compromiso con el medioambiente”, destaca José Fernández, Director General de COFANO en su mensaje inicial.

Catálogo completo y accesible Este catálogo digital interactivo se ha convertido en un baluarte para los asociados, proporcionando acceso a información que impulsa el crecimiento y la eficiencia en el sector farmacéutico. No solo se limita a los socios, sino que también se abre al público en general, ofreciendo una ventana al universo farmacéutico que COFANO lidera.

La accesibilidad y facilidad de navegación en el catálogo digital merecen mención aparte. Con una interfaz amigable e intuitiva, los usuarios pueden explorar rápidamente las diferentes soluciones disponibles, acceder a información detallada y realizar consultas con facilidad. Además, la plataforma se actualiza constantemente para reflejar las últimas tendencias y avances tecnológicos, garantizando así una experiencia actualizada y relevante para los usuarios.

Más allá de ser una herramienta de consulta, el catálogo digital es un epicentro de novedades tecnológicas, un reflejo del compromiso de COFANO con la vanguardia digital. Destacan otros proyectos dentro del paraguas de Unnefar, el grupo de cooperativas farmacéuticas al que COFANO pertenece. Estos proyectos, como el portal para usuarios finales y Farmaoffice Go, constituyen un ecosistema omnicanal que potencia la interacción entre la farmacia y su clientela, fusionando lo mejor de la experiencia física y digital.

La visión de futuro hace la diferencia Pero la apuesta por la innovación no se detiene ahí. COFANO se esfuerza por dotar a sus socios con herramientas como el Business Intelligence Cruzfarma Red, un sistema que aprovecha datos estratégicos para potenciar la gestión de la farmacia. Además, los nuevos desarrollos de Farmapremium, una plataforma destinada a comprender y gestionar al cliente de la farmacia, refuerzan la posición de vanguardia de la cooperativa en el ámbito tecnológico.

Proyectos estratégicos como Vadefarma, el distribuidor online especializado en categorías emergentes, son prueba fehaciente del compromiso de COFANO por adelantarse a las necesidades del mercado, ofreciendo a sus socios herramientas actualizadas y pertinentes.

La Cooperativa COFANO no solo se destaca por su catálogo digital, sino por su constante evolución y adaptación a un entorno farmacéutico en constante transformación. Su compromiso con la innovación tecnológica no solo potencia el crecimiento de sus socios, sino que también eleva el estándar de la farmacia moderna en Galicia y más allá.