Televisión y Radio de Hallon dispone de una oferta sinigual

Variedad de opciones, una amplia cobertura de medios, la calidad de la atención y contar con servicios únicos en el mercado son las razones que dan los nuevos clientes para contratar su seguimiento audiovisual con Hallon

Madrid, diciembre de 2023.- Durante el año 2023 que ya acaba, el servicio de seguimiento de presencia en televisión y radio ha sido, junto con el análisis y elaboración de informes de reputación, el servicio que ha registrado un mayor aumento de contrataciones en Hallon. Las nuevas contrataciones han venido tanto de clientes nuevos que han encontrado en Hallon una variedad de ofertas que no existe en el mercado, como de clientes históricos de la empresa que han decidido ampliar su cobertura a los medios audiovisuales.

¿Por qué elegir Hallon? Dentro de la política de calidad, Hallon suele preguntar a las empresas por las razones que les han llevado a contratar o no sus servicios. Durante este último año, las razones que han expuesto los nuevos clientes para decidirse por la oferta de Hallon en el seguimiento de medios audiovisuales frente a otras posibilidades han sido variadas.

Variedad de opciones. La oferta de servicios de seguimiento audiovisual de Hallon es muy diversa. El cliente puede elegir entre un servicio básico de alertas que simplemente le avisa de que le han mencionado y luego, si le interesa, puede pedir el corte, pasando por un seguimiento “tarifa plana” con todos los cortes incluidos que aparezcan en una selección de los principales informativos de radio y televisión o un seguimiento tradicional en toda la parrilla. Esto se tarifa según el número de cortes que se encuentren con lo cual se adapta a las necesidades reales del cliente. Por último, Hallon ofrece servicios de alto valor añadido, novedosos y únicos. En cada caso, el precio es ajustado al tipo de servicio y hay opciones para todas las necesidades.

Servicios novedosos: Muchos de sus nuevos clientes exponen como principal razón de comenzar a trabajar con Hallon y su equipo audiovisual por la posibilidad de contar con servicios como Hallon Live News o Hallon Now que se ofrecen en exclusiva y no tienen réplica en el mercado. En este sentido, la combinación del trabajo humano con una tecnología puntera hace que el cliente pueda ver en su teléfono un corte de su interés de un medio audiovisual, en apenas 2 minutos después de que se haya emitido.

Cobertura: Hallon cuenta con una de las mayores parrillas de seguimiento del mercado y sigue en estos momentos más de 200 canales de radio y televisión en toda España. Se puede consultar la parrilla en este enlace.

Calidad y atención al cliente: Una vez que comienza la prestación del servicio, los nuevos suscriptores rápidamente destacan también la rapidez de respuesta del equipo de atención al cliente, aclarando cualquier duda o incidencia que pueda presentarse. La respuesta no se demora, de media, más de 10 minutos.

Bernardo Posada, CEO y fundador de Hallon, afirma que “estamos detectando en los últimos 12 meses un elevado interés por nuestros servicios de seguimiento de radio y televisión, ampliando nuestra cuota de mercado en este campo concreto. La combinación de herramientas innovadoras, una inversión inteligente en poner en marcha servicios que no tiene nadie, pero que demandan los clientes y la calidad de nuestro equipo humano son los ingredientes de este éxito”.

¿Qué es Hallon? Hallon es una firma de Media Intelligence en la que un equipo multidisciplinar de ingenieros en tecnología en IA y bases de datos, documentalistas y expertos en comunicación da soporte a la demanda de análisis avanzado de nuestros clientes. Hallon es una de las pocas compañías del sector totalmente independiente, española y forjada con el capital de sus fundadores y el esfuerzo del equipo de profesionales que conforman la compañía. La compañía monitoriza y analiza más de 900 medios escritos nacionales, y los principales diarios y revistas europeas y latinoamericanas, así como más de 80.000 medios digitales en todo el mundo, de los cuales 20.000 son españoles, las principales redes sociales y 200 canales de radio y televisión. Hallon está presente en Panamá, Colombia, Estados Unidos y España.