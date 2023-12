¿Qué diferencia a las garantías ante impagos de alquiler respecto a los seguros tradicionales? El caso de GarantíaYa

La opción de alquilar una propiedad representa una importante fuente de ingresos para muchos españoles. No obstante, esta acción, muchas veces, está acompañada de ciertas dudas por parte de los propietarios respecto a la futura relación con sus inquilinos, miedo a desperfectos o daños que pudieran producirse en el inmueble, así como preocupación ante posibles impagos.

Ante esta situación, cada vez más personas encuentran en las garantías de alquiler una solución a la hora de alquilar una propiedad.

GarantíaYa es una de estas soluciones que permiten acceder a un alquiler seguro y garantizado, asegurándole al propietario el cobro mensual acordado por la renta de su inmueble.

Ventajas que marcan la diferencia frente a los seguros tradicionales Frente a otros seguros, las garantías de alquiler ofrecen una serie de ventajas comparativas, como es su principal cobertura, el pago de rentas desde el primer día de producirse el impago hasta la fecha de restitución del inmueble si mediara un desahucio. En cambio, las compañías aseguradoras solo cubren 12 meses bajo este concepto.

En lo que respecta al pago de prestación de suministros impagados, se debe señalar que, mientras la mayoría de las empresas de seguros tienen un límite de 150 euros para responder ante el impago de facturas, las compañías que ofrecen garantías de alquiler tienen límites muy superiores o incluso ilimitados para este concepto.

Por otra parte, mientras que las empresas de seguros suelen contar en su póliza con periodos de franquicia y carencia, las compañías de garantía tienen condiciones más favorables para el tomador, incluso llegan a eliminarse, tal y como ofrece GarantíaYa (suprime los periodos iniciales en los que no se puede hacer uso de las coberturas, así como las cantidades monetarias a desembolsar por el tomador a la hora de abrir un parte o reclamación).

Asimismo, en el caso de acciones legales, la mayoría de las empresas aseguradoras imponen un máximo de gastos de 3.000 euros; mientras que las compañías de garantía no establecen un límite.

Una de las ventajas más notorias de las garantías se observa en el tiempo de respuesta ante posibles impagos. Mientras que las aseguradoras, en su mayoría, tienen plazos de respuesta que varían entre 30 y 60 días, ya que requieren que medie demanda judicial para poder ejecutar sus pólizas, las empresas de garantías proporcionan una respuesta inmediata.

Una ayuda bidireccional Las garantías de alquiler ofrecen una ayuda tanto para el inquilino como para el propietario de un inmueble al menor coste posible, permitiendo incluso el pago fraccionado. Se trata de una solución que protege a los arrendadores ante posibles impagos de alquiler, a través de un producto que puede contratar tanto el arrendador como el arrendatario. Esta garantía confirma la solvencia del arrendatario ante el dueño del inmueble pase lo que pase, garantizándole el cobro de su renta en todo momento.

De esta manera, las garantías de alquiler agilizan el acceso al mercado inmobiliario en España, ayudando a los propietarios a proteger sus rentas mensuales y a los inquilinos a optar por una vivienda mediante la presentación de una certificación que le avala. Asimismo, facilita los trámites de alquiler en las agencias inmobiliarias, eliminando la necesidad de procesos documentales y administrativos adicionales.

La cercanía y disponibilidad de los asesores y profesionales de GarantíaYa, no solo en el momento de contratación, sino cuando se necesite hacer uso de la póliza, es otra de las grandes diferencias respecto a las empresas aseguradoras.