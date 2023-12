Perfectos regalos de Navidad para hombre

Ya empieza la locura de pensar el regalo perfecto para cada ser querido... Esta preciosa tarea, a veces, se puede complicar más de la cuenta por falta de ideas. ¿Qué regalarle a papá? ¿Y al amigo invisible? ¿Y a la pareja?

En este artículo hablan unos expertos en entender a los hombres. La marca de moda masculina española Núñez de Arenas se ha ofrecido a ayudar a los lectores a solucionar sus regalos masculinos, asegurándoles que quedarán como reyes (magos… o no) sin gastar demasiado y, sobre todo, con la seguridad de que acertarán.

Núñez de Arenas recomienda regalos para cada tipo de hombre A continuación, se repasa una lista de regalos estrella para esta Navidad que cubren desde los gustos más clásicos hasta los más vanguardistas, asegurando siempre un regalo de calidad y duradero. Y, especialmente, se van a diferenciar los regalos en función de la confianza que se tenga con el regalado y el presupuesto disponible.

El regalo perfecto para él En primer lugar, recomiendan desde Núñez de Arenas que las personas que realmente quieran tocar el corazón en estas fechas, antes de la selección del regalo, hagan un ejercicio de reflexión. ¿Cuál son sus gustos? ¿Qué cuestiones prioriza a la hora de elegir su outfit? ¿El regalo lo acompañará durante todo el 2024 o solo en aquellos momentos más importantes?

Si se le quiere acompañar en los momentos más especiales, se conoce bien al afortunado regalado y se busca alegrarle la Navidad, se puede elegir el imprescindible de la época navideña: el traje.

Este básico se puede utilizar entero para las frecuentes ocasiones especiales de esta época, o jugar con las prendas que lo componen para crear outfits más informales; la americana se puede combinar con camiseta y pantalones de vestir o vaqueros para un look más relajado.

Desde la marca, destacan sus modelos Tetiaroa y Átomo, dos modelos todoterreno que son líderes en ventas en esta época del año.

Si, pese a conocer a la perfección al afortunado, se le quiere sorprender con un regalo que sea un acierto seguro, desde la marca confiesan que los regalos estrella son los pantalones, las camisas y los jerséis de punto.

Sobre los primeros, recomiendan sus best-sellers:

En un corte puramente denim, disponen del modelo San José, disponible en varios tonos, que tiene el corte perfecto que desean los hombres en unos vaqueros. ¡La búsqueda acaba aquí! Imposible no acertar con estos vaqueros versátiles, cómodos y duraderos. Además, tienen actualmente una oferta de 2x70 €, así que es posible hacer doblemente feliz a un hombre o hacer felices a dos hombres a la vez.

Para quienes quieran un pantalón de sport, indiscutiblemente su modelo estrella es el modelo Grecia, un pantalón de sport disponible en varios colores. La marca confiesa que es el favorito de sus clientes, y que con este pantalón llevan más de 5 años acompañando a sus clientes en su día a día.

Sobre la segunda opción, desde la marca lo tienen claro: todos los hombres necesitan una buena camisa que sea el motor de su imagen, siendo una prenda versátil capaz de acompañarlos en todas las ocasiones, y aseguran que disponen de una amplia gama que se adapta a las necesidades de todos sus clientes (camisas con estampados de fantasía, camisas de cuadros, camisas con colores sólidos o, incluso, con rayas para amenizar todos los outfits).

En cuanto al jersey de punto (una de las prendas más sencillas, más cómodas y, sobre todo, más versátiles de esta lista), recomiendan el modelo caja flúor a rayas, original y versátil, con una calidad de confección innegable; o alguno de sus modelos con motivos navideños, para fomentar el espíritu festivo que tanto gusta. Un clásico que nunca falla.

Regalos para hombre sin complicaciones Para cuando no se conoce mucho al regalado, no se saben bien sus tallas o gustos, o simplemente no se quieren complicaciones, la firma dispone de una de las mayores gamas de complementos del mercado, que sin duda se convertirán en el comodín perfecto estas Navidades: cinturones, carteras, mochilas, calcetines, calzoncillos, colonias, gafas, tirantes, agendas, bufandas, etc.

Desde la marca, destacan que lo más socorrido para estar ocasiones son los calcetines y los cinturones. Una apuesta segura para completar y elevar cualquier look. Desde NDA recomiendan apostar por calcetines de fantasía y por su cinturón reversible Brando, para jugar todavía más sobre seguro haciendo dos regalos en uno.

Otro regalo estrella para los que no quieren arriesgar mucho, pero que quieren asegurar el disfrute inmediato de su calidad, es la bufanda. Una prenda funcional y con estilo que marca la diferencia en un conjunto. Es otro de esos regalos que no puede faltar ningún año debajo del árbol.

Y, por último, para aquellos hombres a los que les importa la elegancia por dentro y por fuera, recomiendan otra de las prendas estrella de la temporada: el calzoncillo con un toque original. Un regalo versátil y divertido del que ofrecen modelos originales, como su modelo Tonga con estampado de bigotes en la cinturilla elástica para asegurar el confort y la singularidad en esta prenda tan íntima.

El secreto para acertar con el regalo de Navidad Desde Núñez de Arenas, después de décadas haciendo felices a los hombres, tienen claro el secreto para acertar con el regalo: hacerlo con cariño y responsabilidad. Por eso, en cualquiera de sus tiendas, se puede encontrar el asesoramiento experto y la ilusión por regalar que garantiza que el regalo sea todo un éxito.