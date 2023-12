Sobre la novela de comedia romántica e intriga, 'Vida, amor, sueños y algo más', de Mercedes R. Cervantes

Las novelas de comedias románticas son consideradas un clásico de la literatura. Se caracterizan principalmente por brindar a los lectores la posibilidad de desconectar y sumergirse en una trama única.

Una de las autoras que más destaca actualmente en este ámbito en España es Mercedes R. Cervantes, con su novela romántica Vida, amor, sueños y algo más, una obra que ha logrado cautivar a los lectores por contener todos los elementos para hacer reír y reflexionar.

Con más de 20 años en el mundo literario, Mercedes R. Cervantes ha dedicado tiempo y esfuerzo a la creación de un relato entretenido, que además ofrezca una experiencia única.

Una novela llena de humor, intriga y emoción Los seguidores de la comedia romántica encontrarán en el libro de Mercedes R. Cervantes una historia cargada de vida, amor y sueños, en la que los protagonistas deberán sobreponerse a numerosos sobresaltos en su vida. El personaje principal, Rosana, es una mujer que lleva una vida tranquila y monótona, pero de pronto, la vida la sorprende. El trabajo que tanto le apasiona, la transporta a Pisa. Se siente feliz ayudando a los demás, sin embargo, su paz se ve interrumpida por situaciones inesperadas y misteriosas, que la involucran y la hacen estar en un constante desafío.

Vida, amor, sueños y algo más es una novela desarrollada entre una escritura ingeniosa y divertidos diálogos que envolverán a los lectores y les invitarán a experimentar un sinfín de sentimientos como, por ejemplo, experimentar el poder del amor. Asimismo, la autora añade a su relato elementos de suspense e intriga, lo cual hace que el lector se mantenga expectante y atento en un escenario cautivador.

Vida, amor, sueños y algo más en España, prácticamente se agotó la 3ª edición y al recuperar los derechos, la autora publicó la 5ª edición en Amazon. En el empeño de la autora por darla a conocer fuera del país, encontró una pequeña editorial en Estados Unidos y logró que se hiciera en español latino. Tuvo la oportunidad de viajar a Miami en noviembre de 2019 para presentarlo en varios colegios. Entre otros estuvo, en el colegio Doral Charter Upper School y Mast Academy. Tuvo una gran aceptación y, tal como ella explica, guarda un bello recuerdo porque la recibieron (sin conocerla de nada), con los brazos abiertos y con una amabilidad impresionante. De entre las muchas anécdotas que le pasaron, recuerda esta que le contó una profesora del colegio Doral Charter Upper School: "Las madres me cuentan que a sus hijos no les gusta leer, pero que su libro se lo leyeron ¡en dos días! Están tan impresionadas las madres, que se lo están leyendo". Actualmente, esta edición, se encuentra a la venta en Amazon (por la autora, que ya dispone de los derechos), en versión latina con la que ha tenido una buena aceptación por parte de los lectores.

Acerca de Mercedes R. Cervantes Con más de dos décadas dedicadas al mundo literario, la escritora y copywriter Mercedes R. Cervantes se ha distinguido por ofrecer a los lectores una amplia variedad de libros con un toque original, en los cuales, desarrolla historias con las que cualquier persona puede sentirse identificado. Muestra de ello es Vida, amor, sueños y algo más, una novela que ha superado las expectativas de un gran número de lectores, llegando incluso a convertirse en un regalo ideal para quienes atraviesan momentos complejos.

Esta obra ha recibido comentarios positivos de importantes figuras del mundo periodístico como es el caso de Ferrán Garrido, periodista y reportero de TVE, quien ha comentado a la autora, el impacto que la novela ha tenido en él: "He leído tu novela y me ha encantado. Ya soy un fan tuyo. Mira, me quito la mascarilla para que veas que con solo acordarme de la historia, ya me estoy riendo".

La comedia romántica impregnada en Vida, amor, sueños y algo más es mucho más que una historia, también es ideal para regalar en estas fiestas navideñas, ya que la obra transcurre en esas fechas.

Finalmente, Mercedes R. Cervantes también se desempeña como directora de Tu Revista10, un espacio en internet que cuenta con más de 10 millones de visitas y que también destaca como una referencia en el mundo digital.