Sergio Racaj, CEO de Trébol group, habla sobre la innovación en su empresa

Gracias a la digitalización, cada vez son más exigentes las demandas de las empresas en el sector tecnológico. Por esta razón, las compañías están en constante innovación para adaptarse a la Industria 4.0 y, particularmente, este ha sido uno de los enfoques de Trébol group durante más de 20 años, así lo afirma en entrevista Sergio Racaj, CEO de la empresa.

Trébol group es una empresa especializada en impresoras industriales para codificación, con el principal objetivo de brindar apoyo a sus clientes para optimizar la trazabilidad de sus productos, envases y embalajes a través de la mejora de la eficacia de su proceso productivo.

¿Cuáles son las tres características que diferencian a Trébol group del resto de marcas de codificación y marcaje?

Trébol group se caracteriza por su imparable búsqueda de innovación en materia de codificación, por el hecho de ofertar un servicio integral y personalizado y por la estrecha relación y cercanía con nuestros clientes. Estos tres puntos han sido los pilares fundamentales para que la empresa tenga un continuo crecimiento desde hace más de 20 años.

¿Cómo habéis mantenido vuestro éxito con el paso de los años?

Podríamos decir que para nosotros ha sido esencial el escuchar a nuestros clientes para ofrecerles los equipos y servicios que se adaptan totalmente a sus necesidades. Somos una empresa que trabaja en España y Portugal y para nosotros es muy importante conocer a los clientes, saber qué objetivos y estrategias persiguen en sus líneas de producción para poder asesorarles y trabajar conjuntamente en sus proyectos.

¿Qué equipos de codificación tienen más éxito entre vuestros clientes?

El equipo Inkjet CIJ de Hitachi siempre ha sido nuestro equipo estrella, por su robustez, fiabilidad y bajo consumo. Actualmente, tenemos un completo portfolio con todas las tecnologías (algunas de ellas propias) como Inkjet de alta definición y etiquetadoras, transferencia térmica, thermal Inkjet o láser que nos permite cubrir cualquier necesidad de codificación que tengan nuestros clientes.

¿Cómo las impresoras industriales de Trébol group incrementan la productividad de las fábricas?

Nuestras impresoras industriales se sitúan, por lo general, al final de la línea de producción y ¿qué es indispensable para aumentar la productividad? Que no den fallos y no se produzcan paradas en la línea, ya que eso supondría un gran coste para nuestros clientes. Por ello estamos muy tranquilos con la robustez y fiabilidad que ofrecen nuestras soluciones. Una vez que instalamos un equipo Hitachi, Smart Coding o Kortho, nuestro cliente se puede despreocupar del marcaje. Además, contamos con mantenimientos programados que ofrecen un valor añadido a la vida útil de nuestras impresoras.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que os habéis enfrentado y cómo los habéis solucionado?

Como cualquier empresa nos hemos enfrentado a múltiples desafíos y gracias a poder contar con un equipo humano dispuesto a buscar nuevas soluciones, alternativas y respuestas, hemos podido resolverlos a medida que iban surgiendo. Por poner algún ejemplo, nos hemos enfrentado a una gran crisis de suministros a nivel mundial de la que salimos airosos gracias a nuestro gran equipo de logística y compras o a las barreras que supusieron las restricciones de la pandemia para visitar y atender a nuestros clientes y, nuestro equipo comercial y técnico, consiguió superarlas, estar cerca del cliente y ayudarles en todo momento. Evidentemente, también junto con un gran equipo de oficina, taller y almacén que no levantó el pie del acelerador en ningún momento y les ayudó en todo lo posible.

¿Cómo Trébol group ha dado respuesta a las demandas de su público?

Para nosotros, ha sido muy importante crecer junto a nuestros clientes, a los que hemos ayudado a automatizar sus líneas de producción, adaptarse a la Industria Moderna y desarrollar innovadoras aplicaciones totalmente a medida para sus negocios.

Adaptarse a los cambios de la Industria 4.0 requiere implantar nuevos modelos de producción basados en el desarrollo de tecnologías digitales y un enfoque focalizado en la innovación de productos y procesos. Las diversas soluciones tecnológicas disponibles en el mercado, como las que ofrece Trébol group, cumplen con el objetivo de hacer más efectivos los procesos y así fomentar modelos más eficientes de trabajo.