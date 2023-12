La nueva vela de Sublime Oils es un buen regalo de Navidad

La Navidad es una fecha especial en el calendario, en la que los vínculos de cariño y amor se ponen en el centro. Además, es una temporada en la que se busca bienestar y armonía.

Inspirada por estos valores, la marca Sublime Oils ha creado una vela, The Sacred Candle, que trae consigo una promesa de bienestar y equilibrio. Este producto es una excelente opción de regalo Navidad y busca encapsular la esencia de estos días únicos. Según explica Antonia Álvaro, fundadora de la empresa, esta vela no solo es un objeto estéticamente bonito, sino que también ofrece una experiencia terapéutica facilitada por ingredientes como el ámbar y la madera de sándalo.

Características de la nueva vela navideña de Sublime Oils Este artículo forma parte de una edición limitada que ha sido realizada con cera 100 % de soja. Este material es renovable y biodegradable. De este modo, es posible respetar los pilares de sostenibilidad y producción ética que fomenta Sublime Oils. Además, estas velas de 230 gramos se queman de una manera más limpia que las de parafina convencionales, produciendo una menor cantidad de hollín.

En este producto convergen la elegancia moderna y la sabiduría antigua para reforzar una sensación de armonía que es propia de la Navidad. Así, el propósito de cada vela es aportar luz y favorecer la conexión en jornadas que se caracterizan por la calma, la unión y el recogimiento.

Para ello, estas velas proporcionan un aroma equilibrado que permite acceder a una experiencia sensorial única. Al mismo tiempo, este artículo ilumina los espacios con una luz tenue y envuelve el entorno con una fragancia tranquilizadora. Con respecto a esto, las nuevas velas de Sublime Oils funcionan como un recordatorio constante de la importancia de encontrar paz y serenidad.

Ámbar y madera de sándalo Por un lado, el ámbar, que es símbolo de protección y buena fortuna, aporta un aroma cálido y reconfortante. En este sentido, su característica resinosa y ligeramente dulce proporciona propiedades relajantes que contribuyen a reducir el estrés y la ansiedad. Por otra parte, este elemento ha sido considerado a lo largo de la historia como un afrodisíaco natural que estimula emociones positivas y mejora el estado de ánimo.

A su vez, la madera de sándalo añade un toque suave y persistente que fomenta la calma en la mente y el equilibrio en las emociones. Por este motivo, se trata de un producto que usa a menudo en prácticas espirituales y de meditación.

Además de ser un regalo de Navidad ideal, las nuevas velas "Full of harmony, full of light" de Sublime Oils invitan a disfrutar de una experiencia de bienestar, luz y armonía.