DoGood, el software que ayuda a las empresas a cumplir con sus objetivos de sostenibilidad

En las últimas décadas, la preocupación por el cambio climático y la decadencia del entorno natural, así como las consecuencias sociales de todo ello, han tenido un fuerte impacto en el mundo empresarial.

Hoy en día, compañías de todo tamaño e industria se esfuerzan por implementar acciones de sostenibilidad en toda su cadena de valor, un aspecto que no solo influye a nivel ético o reputacional, sino que es esencial para la supervivencia financiera de las empresas.

En este contexto se presenta DoGood, un software diseñado para implementar acciones de sostenibilidad estratégicas en las empresas con la colaboración e involucración de todos los empleados.

Impulsar la sostenibilidad estratégica en toda la empresa, gracias a DoGood “Las pequeñas acciones de muchos pueden cambiar el mundo” es una de las premisas bajo las que está creado DoGood, un software que busca facilitar la sostenibilidad a todas las personas que componen una empresa. Actualmente, las organizaciones implementan políticas sostenibles que son presentadas por sus directivos, pero que no involucran a los trabajadores.

Con DoGood se busca hacer partícipe a cada uno de los empleados en la consecución de los objetivos de sostenibilidad de la empresa, dándoles participación desde diferentes ámbitos. Las personas son al fin y al cabo la mayor fuerza de las empresas, y como tal pueden ayudar a marcar una gran diferencia en la puesta en marcha de acciones sostenibles. Con DoGood se presenta una forma de educar y actuar sobre la sostenibilidad de manera dinámica y estratégica en un entorno completamente digital. Con este enfoque integrador, se abre la puerta a que cada persona contribuya no solo a los objetivos de la empresa, sino, en términos más generales, a objetivos globales medioambientales y sociales. De esta manera, la sostenibilidad pasa de ser el compromiso de unos pocos a una responsabilidad colectiva.

¿Cómo funciona DoGood? Este software parte de los objetivos sostenibles de las empresas y sus diversas prioridades en términos de sostenibilidad, regulación u otras prioridades estratégicas. Gracias a la aplicación desarrollada por DoGood los empleados pueden completar retos sostenibles acorde con los objetivos marcados anteriormente y generar así un impacto positivo en consonancia con la estrategia de sostenibilidad de la empresa.

Esta forma interactiva y digital de presentar la estrategia sostenible incentiva la motivación y la participación de cada trabajador, además de abrir la puerta a un mejor seguimiento del progreso sostenible. En este sentido, el software permite realizar una supervisión directa sobre el impacto generado por los empleados, todo desde la propia plataforma. Con DoGood se puede emitir un reporte de la contribución empresarial y realizar mejoras en la dimensión del informe no financiero.

DoGood nació por el sueño de crear un mundo mejor con las pequeñas acciones individuales de muchas personas. Implementar este software es la oportunidad de unir fuerzas para hacer del lugar de trabajo un espacio para impulsar la sostenibilidad.