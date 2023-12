El IRYCIS, Instituto Ramón y Cajal de investigación sanitaria, copa cuatro de los nueve premios del Hackathon Salud

Una plataforma para ejercicios y unas gafas virtuales para pacientes con SCA, ganadores del Reto Novartis en Adherencia en Cardiología. La Sociedad Española del Dolor conquista el Reto Fresenius Kabi Opiáceos en Críticos. Un proyecto para controlar brotes de enfermedades multirresistentes vence en el Reto Sandoz por el Buen Uso de los Antibióticos El IRYCIS, Instituto Ramón y Cajal de investigación sanitaria de Madrid, ha copado los premios del VIII Hackathon Salud, el mayor maratón de cocreación en salud en español, al imponerse en cuatro de los nueve retos propuestos en esta edición, en la que se han recibido un total de 65 proyectos y a la que han llegado 28 de ellos a la fase final, celebrada en el Hospital Ramón y Cajal. Esta jornada de innovación está organizada por la plataforma de dinamización e innovación de las capacidades industriales del Sistema Nacional de Salud (ITEMAS), la Asociación de Innovadores en eSalud (AIES) y la agencia COM Salud.

Los proyectos VIDAVIMM, sEMsor, Training Cajal y Prevención en cáncer de ovario, impulsados por el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS) se han impuesto en los retos Sandoz por el Buen Uso de los Antibióticos; Colegio de Fisioterapeutas Comunidad de Madrid; PulseLife (ex360medics) ITEMAS profesionales sanitarios y AstraZeneca Diagnóstico en Cáncer de Ovario.

VIDAVIMM, que recibirá 1.000 euros y una mentorización de negocio como ganador del Reto Sandoz por el Buen Uso de los Antibióticos, es un proyecto de los doctores Paloma Moreno y Tayeb Bennouna del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Ramón y Cajal. Es una solución digital ideada para los profesionales que llevan a cabo la vigilancia epidemiológica de microorganismos multirresistentes (MMR) que surge con el objetivo de sistematizar la recogida de datos y simplificar el análisis que se hace de los mismos. Es un software que simplificará la vigilancia epidemiológica de MMR, permitiendo a los profesionales dedicar menos tiempo a la recogida y análisis de datos, y adelantar el tiempo de respuesta ante posibles brotes de infecciones multirresistentes en el hospital. Para la doctora Moreno este es el tercer triunfo en el Hackathon Salud, ya que ganó en 2018 con el semáforo nutricional Nutricolor y en 2021 con la app QuickVaccine para informar sobre la pauta vacunal en adultos.

Mejorar el diagnóstico en cáncer de ovario y mama

En el Reto AstraZeneca Diagnóstico en Cáncer de Ovario, premiado con 1.000 euros en metálico y el desarrollo de una app, se ha impuesto ‘Prevención en cáncer de ovario’ un proyecto presentado por las oncólogas Carmen Guillén, Victoria López y la enfermera Alicia Negrón del Hospital Ramón y Cajal. Se trata de una aplicación móvil de soporte para los profesionales sanitarios de Atención Primaria con indicaciones y ayuda en la selección de las pruebas diagnósticas para prevención secundaria en cáncer de ovario que valora el riesgo de la paciente y la evidencia científica.

Mientras que el proyecto Training Cajal se ha llevado el Reto PulseLife ITEMAS Profesionales Sanitarios y recibirá 1.000 euros y el desarrollo de una app. Se trata de una aplicación web integral y accesible que servirá como fuente centralizada de formación continuada para radiólogos de cribado en patología de la mama en toda España. El objetivo del programa es entrenar a los radiólogos en el diagnóstico de cáncer de mama, mejorando sus habilidades para el diagnóstico temprano con el mínimo número de re-llamadas (número de mujeres que tienen que acudir a una segunda cita para aclarar algún hallazgo mamográfico y/o realizar biopsia) y de biopsias innecesarias (biopsias con resultado de benignidad). La idea ha sido presentada por los doctores Teresa Presa Abós, Miguel Chiva de Agustín e Irene Vicente Zapata, del Servicio de Radiología del Hospital Ramón y Cajal, y los ingenieros biomédicos de la UPM, María San Gil Murillo y Jaime Moujir López. El equipo de radiólogos ya ganó un premio en el Hackathon 2021 con la app PreveMAMA.

Adherencia terapéutica en Cardiología

Por otra parte, el Reto Novartis Adherencia Terapéutica en Cardiología ha contado con dos categorías seed (idea) y growth (desarrollo). El Hospital Clínico San Carlos de Madrid ha sido el vencedor en la modalidad seed con el proyecto Gafas virtuales interactivas para la educación y adherencia del paciente ingresado en Cardiología. Consiste en utilizar la tecnología de realidad virtual para educar a los pacientes después de un síndrome coronario agudo (SCA), brindándoles una comprensión más profunda de su enfermedad y fomentando una mayor adherencia a los tratamientos prescritos.

En la categoría growth, el triunfo ha sido para 10mets. Es una plataforma digital para la prescripción, ejecución y seguimiento de programas de ejercicio físico individualizado para personas que sufren patologías cardiovasculares y a quienes su médico les ha recomendado la práctica de actividad física como parte de su tratamiento o recuperación.

Humanización para pacientes críticos

El Grupo de Trabajo en Opioides de la Sociedad Española del Dolor (SED) ha sido el vencedor en el Reto Fresenius Kabi Opiáceos en Críticos. Han presentado una app para pacientes críticos y profesionales sanitarios que integre resultados de las escalas de dolor e información sobre los analgésicos tanto opioides o no que les administran.

Mientras que en el Reto Farmacéuticos contra la Desinformación en Salud el triunfo ha sido para el proyecto Intomed, presentado por la farmacéutica del Hospital Universitario Infanta Leonor (Madrid). Es una aplicación que clasifica los medicamentos en función de diferentes intolerancias alimentarias (celiaquía, intolerancia lactosa, malabsorción fructosa), enfermedades metabólicas (intolerancia hereditaria a la fructosa, galactosemia, fenilcetonuria) y diabetes mellitus. El proyecto surgió con la colaboración con la asociación de afectados por intolerancia hereditaria a la fructosa.

Por otra parte, sEMsor ha sido el proyecto vencedor en el Reto Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y recibirá 1.000 euros en metálico y el desarrollo de una aplicación. Se trata de una iniciativa presentada por fisioterapeutas (Belén Jiménez, Luís López, Mónica Pérez, Elena Pérez) y un terapeuta ocupacional (Miguel Sánchez) del servicio de Rehabilitación del Hospital Ramón y Cajal de Madrid para pacientes con esclerosis múltiple que necesitan rehabilitación para mejorar la marcha. Combina realidad aumentada, realidad virtual, plantillas inteligentes y ejercicios interactivos para que el paciente recupere habilidades motoras, así como mejorar su equilibrio y la coordinación de la marcha.

Por último, la Fundación San Pablo CEU ha conquistado el Reto COM Salud Comunicación en Salud Premio General con el proyecto Viral Reality. Han generado un modelo de realidad aumentada para conocer la hemaglutinina, o HA, del virus de la gripe de 1918. Esta estructura fue la mediadora para que el virus infectara a un tercio de la población mundial en unos pocos meses. HA es principal proteína del virus de la gripe que está presente en las vacunas antigripales. El objetivo es desarrollar estrategias para una mejor comprensión de los virus y entender cómo funcionan las vacunas frente a los mismos

En esta octava edición del Hackathon Salud se ha batido un récord de participación con 65 proyectos de casi 200 hackers de salud inscritos para solucionar alguno de los 8 retos propuestos, que suman un total de 9.000€ en metálico y más de 100.000€ en programas, formación, desarrollo de aplicaciones y anonimización de datos clínicos para investigación ofrecida por Dedomeda AI.

Todos los participantes podrán acceder a un programa de mentorización eHealthStartup ofrecido por AIES y LeanSpots. Se trata de un hub para impulsar aquellas soluciones innovadoras en salud que ayuden a mejorar la asistencia sanitaria. Incluye licencias de programas tecnológicos y acceso a mentores de los ámbitos de la tecnología, desarrollo de negocio, financiación, asistencia legal, tramitación de subvenciones, marketing y evaluación científica, entre otros. Los ganadores de los retos, además, podrán presentar sus proyectos a business angels y testar sus soluciones en centros sanitarios de la plataforma ITEMAS.