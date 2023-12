Soluciones para mejorar la experiencia de los clientes, con Kawaru Consulting

Ayudar a crear una nueva experiencia en los procesos de las organizaciones para mejorar sus actividades y por ende, a lograr sus objetivos. Implantar este tipo de sistemas es una decisión importante para cualquier organización, por lo que es vital que trabajen en ello tanto directivos como empleados en general. Antes de cualquier acción, es necesario definir las metas. También es esencial buscar ayuda especializada como la que ofrece Kawaru Consulting, una consultora de negocio especializada en empresas tecnológicas y en proyectos de transformación digital. La misma cuenta con soluciones que permiten unificar los servicios de un negocio para crear una experiencia de usuario inteligente y conectada.

Cómo unificar los servicios de un negocio con las soluciones de Kawaru Consulting Kawaru Consulting pone a disposición de sus clientes una solución con la que es posible unificar todos los servicios. Se trata de un tap que ofrece conectividad wifi con solo hacer un sencillo gesto con la mano. El tecnológico dispositivo es autosuficiente, no utiliza baterías y no tiene cables ni pilas.

Quienes tienen este producto pueden controlar su negocio desde el móvil, ya que tienen a su alcance una variedad de herramientas valiosas de la organización a un solo push. Por un lado, es posible crear un canal de comunicación bidireccional en tiempo real. Así, los negocios pueden beneficiarse con una potente herramienta de análisis con la que es posible obtener información de valor de los clientes durante su visita. A la vez, otra de sus funcionalidades es la de generar leads y contactos de forma automática.

Adicionalmente, esta innovadora solución conecta el sistema de gestión actual con el proveedor de red y personaliza la experiencia de la clientela. Por último, algo muy destacado que no se puede pasar por alto es que permite conocer el grado de satisfacción de los consumidores. Esta información es clave para implementar mejoras y avanzar hacia el éxito.

Por qué optar por esta solución La solución que ofrece Kawaru Consulting, de su partner tecnológico Wipass, aporta beneficios notables a los negocios de cualquier sector, ya sean hoteles, bares, restaurantes, centros comerciales, etc. Primero que nada, es una herramienta aliada para todas aquellas empresas que desean dar un salto a la digitalización.

El producto de última tecnología también es una gran ayuda para mejorar los procesos y a su vez, elevar la productividad. Asimismo, es una buena alternativa para las compañías que se plantean aportar un valor agregado y sobresalir entre la competencia.

Optar por mecanismos de última generación es algo que deberían hacer empresas de todo tipo. Sobre todo, porque a medida que estas crecen es vital que creen estrategias que ayuden a que los procesos se llevan a cabo de forma más sencilla, automática y con cero errores.