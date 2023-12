En el ámbito de la medicina estética facial, uno de los procedimientos más solicitados es la modificación de algún aspecto de la nariz. En este sentido, la rinomodelación ha crecido en popularidad, como una alternativa no quirúrgica a la rinoplastia. Mediante esta técnica, es posible realizar un gran número de cambios en esa zona del cuerpo, con resultados casi instantáneos.

Desde su clínica en Málaga, el Dr. Guidi ofrece realizar este tipo de intervenciones. Algo que caracteriza a este médico estético es su pasión por embellecer a sus pacientes, manteniendo la naturalidad, la simetría, la proporción y el equilibrio.

La clínica del Dr. Guidi ofrece tratamientos de rinomodelación La rinomodelación es un procedimiento empleado para corregir pequeñas irregularidades en el contorno nasal. Se basa en estilizar la nariz, pero sin tener que recurrir a una intervención en el quirófano. El objetivo de esta técnica es conseguir una nariz más armónica y acorde con la fisionomía del rostro.

En Málaga, el Dr. Guidi es una de las mejores opciones para realizar esta intervención. En consulta con el paciente, este profesional se encarga de determinar si las imperfecciones a corregir pueden ser tratadas por medio de rinomodelación. Algunos de los resultados que se pueden obtener son mayor simetría de la nariz o mejorar el aspecto del caballete. Del mismo modo, es posible que los dorsos se vean más rellenos y menos profundos, corregir los desniveles de la nariz y el caballete, entre otros aspectos.

El tratamiento se realiza de forma ambulatoria y, por lo general, tiene una duración de 30 minutos. Además, los resultados tienen un efecto relativamente prolongado.

Ventajas de la rinomodelación Uno de los beneficios de someterse a una rinomodelación es que los resultados son totalmente naturales. La razón de ello es que no se realiza un cambio drástico en ninguna zona de la nariz. Esto implica, generalmente, que los pacientes se sentirán cómodos con ellos mismos, aunque con una mejora sustancial de la zona central de su cara.

Otra clara ventaja, y por lo que muchos prefieren este método, es que no requiere pasar por quirófano, con todo lo que eso lleva implícito. En comparación con la rinoplastia, es un tratamiento poco invasivo, se realiza en poco tiempo y no requiere varias horas de hospitalización. En cuanto al postoperatorio, es inexistente; por tanto, el paciente podrá hacer vida normal de manera inmediata.

El Dr. Guidi realizó sus estudios de medicina estética en prestigiosas universidades de España, como la Complutense de Madrid, la Francisco de Vitoria y la Universitat de Barcelona. Esto le confiere mayor confiabilidad a la hora de realizarse una intervención estética facial, como es la rinomodelación.