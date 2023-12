Airzone y la Universidad de Málaga desvelan impactantes resultados en eficiencia energética

Grupo Aplus, líder en instalaciones de climatización y orgulloso instalador oficial de Airzone, revela los impactantes resultados de un estudio de Airzone en conjunto con la Universidad de Málaga sobre el modelo de zonificación Airzone y su comparación con un sistema no zonificado En una colaboración innovadora, Airzone, líder en soluciones de zonificación para climatización, revela los resultados destacados de un estudio en conjunto con la Universidad de Málaga. El informe, propiedad de Airzone, presenta un enfoque novedoso en la eficiencia energética y el confort térmico, destacando el éxito de la tecnología de climatización zonificada en la optimización del consumo de energía, tanto en calefacción como refrigeración.

Eficiencia energética y confort térmico

La investigación, liderada por expertos en climatización de la Universidad de Málaga, se centró en la tecnología avanzada de zonificación de Airzone, implementada y respaldada por Grupo Aplus. Este sistema permite la climatización independiente de diferentes zonas en una vivienda, mejorando significativamente el confort térmico de los residentes. La climatización zonificada no solo proporciona un control preciso de la temperatura en diferentes áreas, sino que también se integra con sistema de gestión inteligente, permitiendo una adaptación dinámica a las condiciones ambientales y a los patrones de uso, ofreciendo una experiencia única y personalizada.

Resultados reveladores

A través de entrevistas con residentes y mediciones detalladas, se examina cómo la implementación de esta tecnología ha transformado la experiencia de vida en términos de confort térmico y eficiencia energética. Los resultados del caso de estudio, realizado en viviendas simuladas en Madrid, Valencia y Barcelona, revelaron que los sistemas de climatización zonificados superaron considerablemente a los sistemas no zonificados en términos de consumo de energía y confort térmico. En calefacción, se registró un ahorro energético que llega hasta el 42% en comparación con sistemas no zonificados, mientras que en refrigeración, alcanza el 30%. Con la aplicación del algoritmo Eco-Adapt se consiguen ahorros del 56-64% en calefacción y del 24-37% en refrigeración. Este enfoque en la aplicación práctica ofrece una perspectiva valiosa para propietarios de viviendas y comunidades que buscan soluciones efectivas y sostenibles.

Impacto económico y ambiental

Además de proporcionar un confort térmico personalizado, la aplicación de sistemas zonificados tiene un impacto significativo en la sostenibilidad ambiental. El menor consumo de energía se traduce directamente en ahorros económicos sustanciales a largo plazo, consolidando la posición de la tecnología de Airzone, respaldada por Grupo Aplus como una inversión inteligente y rentable.

Compromiso con la innovación

Airzone reafirma su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, liderando el camino hacia soluciones energéticas más eficientes. La colaboración fructífera con la Universidad de Málaga demuestra la capacidad de Airzone para impulsar la investigación y aplicar tecnologías vanguardistas que transforman la manera en que se afrontan los desafíos energéticos.

Grupo Aplus, aliado estratégico

Grupo Aplus, como instalador oficial de Airzone, celebra esta iniciativa conjunta e impulsada por la Universidad de Málaga, que no solo beneficia a la industria, sino que también resuena para los consumidores, alentándolos a adoptar prácticas más sostenibles, tanto en lo ambiental como en lo económico. Con un enfoque dedicado a la excelencia en la climatización, Grupo Aplus refuerza su compromiso con la implementación de tecnologías de vanguardia que transforman la vida cotidiana y promueven un futuro más sostenible.