Experian aumenta la transparencia sobre impagos empresariales con EBE de Monitoriza Plus

Ahora los clientes de Experian pueden aportar información sobre sus impagos a un buró visible para entidades financieras, aseguradoras y empresas de telecomunicaciones Experian, compañía líder en servicios de información global, ha mejorado su plataforma web para la gestión del riesgo de crédito, Monitoriza Plus, potenciando la gestión proactiva de clientes con el módulo de publicación de impagos en el fichero Experian Buró Empresarial (EBE).

La gestión del riesgo de crédito es una práctica común en la mayoría de las empresas y conlleva aparejado una serie de retos como la toma de decisiones rápidas con información fragmentada y escasa; el elevado coste de asegurar carteras completas; el desconocimiento de los mercados internacionales; el elevado tiempo de gestión en la admisión y recobro de operaciones; el seguimiento de clientes reactivo y manual y, además, se incurre en costes debido a los retrasos en el cobro. Todo esto se traduce en un descenso y una pérdida de la eficiencia en la gestión.

Con Monitoriza Plus se integran todas las funciones necesarias para gestionar todas las fases del ciclo del riesgo comercial dentro de una única plataforma, que permite abordar todos los retos anteriores y tomar la mejor decisión en cada momento.

Además, incluye funcionalidades que permiten gestionar la recuperación de impagados, aportar información de morosidad a los burós de crédito de Experian y un avanzado sistema de Business Intelligence para realizar reportes y análisis de forma agregada de toda la cartera.

Visibilidad en EBE, un factor diferencial

Con Monitoriza Plus ya tenían acceso a la más completa información financiera y comercial con la incorporación de más de 200 fuentes diarias de información comercial, financiera, mercantil e incidencias, que permiten identificar con un alto índice de predictividad la probabilidad de impago del tejido español.

Además, ahora los clientes pueden consultar en el fichero la solvencia de una empresa, de autónomos y ejecutivos e incluso sobre la Administración Pública y, al mismo tiempo, subir ellos mismos información sobre un impago para que entren en el buró. De esta forma, la aportación a este fichero potencia la transparencia, haciendo que la morosidad sea visible para otras entidades financieras, aseguradoras y empresas de telecomunicaciones, algo totalmente novedoso y revolucionario en el mercado.

"Esta actualización de Monitoriza Plus con el módulo de publicación de impagos en EBE supone un gran avance para los clientes de Experian, ya que así gestionan y reducen el riesgo comercial y, a la vez, contribuyen a que el resto de players de la industria puedan estar informados y reducir así también su riesgo ante posibles impagos. El trabajo conjunto es clave para fomentar la transparencia y reducir las tasas de impagos y fraude", comenta Loreto de Lucas, Chief Product Officer at Experian Spain.

Por último, Loreto, señala: "Tras la integración de Axesor en Experian, nuestra oferta de información de empresas y consumidores es la más fuerte y completa del mercado. Así lideramos la innovación en información de empresas, autónomos y consumidores y en el análisis para la toma de decisiones".