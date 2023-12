Regalos de Navidad de cosmética de lujo que se adaptan a todos los bolsillos de marcas como Omorovicza o Byoode

Para el amigo invisible, Papá Noel o los Reyes Magos, estos packs de belleza de lujo son un acierto seguro, incluso con esas personas que lo tienen todo Hay quien adora la Navidad y hay quien la teme. Y es que ese momento de enfrentarnos a la compra de los regalos no es tarea fácil. Llega un punto que es posible que hayamos agotado todas las opciones. Sin embargo, hay ciertos regalos cosméticos que pueden convertirse en la elección perfecta para sorprender con opciones prácticas, pero con un toque elegante y lujoso. ¿Se tenían dudas sobre qué regalar o cómo completar ese detalle que necesita un toque especial? Aquí va la solución porque estos packs de belleza de lujo son "aciertos garantizados".

La perfecta rutina antiedad

El retinal, un activo 11 veces más poderoso que el archiconocido retinol, es el absoluto protagonista de Crystal Retinal Age Defying, de Medik8, que invita a rejuvenecer la piel durante el descanso. Por un lado, se disfruta de un sueño reparador con un antifaz de satén sostenible mientras Crystal Retinal 6 realiza su magia premiada para "dar firmeza, iluminar y suavizar notablemente el cutis. Por otro, Crystal Retinal Ceramide Eye 6 aborda las arrugas, las líneas de expresión y las bolsas, a la vez que logra que el contorno de ojos amanezca visiblemente rejuvenecido al despertar", señala Elisabeth San Gregorio, responsable del área técnica de Medik8.Este tratamiento nocturno, perfecto para potenciar la juventud, se presenta en un elegante estuche de regalo con certificación FSC, eliminando la necesidad de envoltorios adicionales.

Crystal Retinal Age Defying, de Medik8. 125 € en Medik8.es

Desconectar, relajación y decorar el árbol

"¿Lista para disfrutar de un momento placentero de relajación y desconexión? Sumérgete en la fragancia del bosque mediante esta combinación de aceites esenciales completamente naturales". "El kit Bath & Shower Oil de Aromatherapy Associates tiene aroma de pimienta rosa, madera de Ho y bayas de enebro, entrelazados con notas de ciprés mediterráneo y el refrescante limón siciliano", dice Ana Yuste, directora técnica de Aromatherapy Associates. Además, es perfecto para decorar del árbol de Navidad. "Todo se fundamenta en la teoría de los baños de bosque o, lo que es lo mismo, pasear por la naturaleza por cómo beneficia a nivel físico y mental. Este kit recoge esa esencia para aportar un gran relax", comenta Yuste.

Kit Bath & Shower Oil, de Aromatherapy Associates. 17,50 € en Purenichelab.com

Un spa en casa

El kit de spa para el hogar de Boutijour tiene todo lo que se necesita para recrear el momento detox en casa. Compuesto por el gel limpiador facial Lotus Leaf Cleansing Gel, la crema reafirmante Snow Lotus Lifting Cream, el Greentox Guasha, una toalla facial y un estuche de terciopelo verde, "este kit está diseñado para contribuir a la desintoxicación, rejuvenecer y revitalizar la piel", comenta Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.

Home spa kit, de Boutijour. 110 € en Purenichelab.com

La pareja ideal

Los best-sellers de Omorovicza juntos en un mismo set. The Perfecting Duo, de Omorovicza, es la combinación ideal para quienes buscan perfección porque "este dúo permite tratar el rostro y los labios aprovechando los beneficios termales de las aguas de Budapest, concentrados en las dos fórmulas que componen el set", tal y como explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Mientras que Queen of Hungary Mist ofrece una sensación de frescura instantánea en la piel con su bruma tonificante y energizante, Perfecting Lip Balm hidrata y rellena y deja los labios voluminosos, suaves y tersos gracias a su fórmula libre de petrolato.

The Perfecting Duo, de Omorovicza. 59 € en Purenichelab.com

Los productos más virales

Un kit que recoge los tres productos más vendidos de esta nueva firma. Si hay un producto que enamora a todo el mundo que prueba, Byoode es su Adzuki & Ragi Fantasy, su polvo exfoliante para cara, cuerpo y cuero cabelludo. Su producto más icónico a base de habas de adzuki, una jabonosa natural, se une a su limpiador antioxidante Super Green Poem, que cuenta en su formulación con superalimentos como los berros, el té verde, el extracto de raíz de rábano y la granada, y Lotus & Spriulina Romance, una crema hidratante con textura bálsamo-mousse rica en Omega 3. "Si hay dos pasos esenciales en una rutina facial, tanto de mañana como de la noche, son el limpiador y la crema, fáciles, rápidos de aplicar. Además, cuenta con un polvo exfoliante que se convierte en un auténtico transformador para la piel", revela la cosmetóloga y biotecnóloga de Byoode Sonia Ferreiro.

Pack rutina facial bestsellers, de Byoode. 89 € en Byoode.com