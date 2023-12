¿Urkullu no seguirá?

He sabido estos últimos días que Iñigo Urkullu no será el candidato del PNV en las próximas elecciones autonómicas. Lo ha decidido la dirección del partido a cuyo frente se sitúa Andoni Ortuzar. Es verdad que el comunicado del PNV traslada la decisión definitiva al lunes 27 de noviembre. Sin embargo, la noticia ha corrido como la pólvora. No habrá un cuarto mandato, si así lo hubieran ratificado las urnas, para el Lehendakari que durante once años ha marcado un estilo de gobierno tranquilo y moderado.



Recuerdo que el PNV recuperó el Gobierno tras la presidencia de Patxi López. Y, aunque ganó dos elecciones sucesivas, el pronóstico al que se enfrenta no es halagüeño. No se conocen aún las razones del Euskadi Buru Batzar para prescindir de Urkullu, pero se pueden dibujar algunas hipótesis. Una, es la competencia que supone Bildu, como revelaron los resultados de las pasadas municipales. Otra, es el desgaste tras once años de Gobierno. La pregunta es si el nuevo rostro del partido será alguien que compita directamente con Bildu, y por lo tanto que radicalice el alma abertzale del PNV, o alguien que busque profundizar en un espíritu moderado y reformista de un partido de centro derecha.