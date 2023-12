Se informa preferentemente sobre la Iglesia cuando hay escándalos. Es evidente – las cifras hablan por sí solas – de que la mayor parte de los abusos suceden en el hogar, en los centros educativos - ¡y únicamente se destacan cuando son centros religiosos, otra parcialidad enorme! -, gimnasios, etc. Hay evidente animadversión en ciertos sectores hacia la Iglesia, y se nota en la información. Otra causa es que la Iglesia no da publicidad, y los medios no ven peligrar ingresos publicitarios ante informaciones desenfocadas o incluso sectarias.

La Iglesia es la institución que más labor social lleva a cabo sin coste alguno para el Estado, cuestión que “molesta” a ciertos políticos que quieren ser únicos benefactores de los pobres. La vida cristiana, en efecto, lleva necesariamente a la solidaridad, a volcarse en los indigentes y necesitados. Sé de una parroquia que ha logrado cientos de puestos de trabajo para personas muy vulnerables, desde luego mucho más que el correspondiente Servicio de (Des) Empleo.

Recuerdo la frase de un santo aragonés, que puede llamar la atención, pero que, si se reflexiona, tiene una gran hondura: “nadie puede ganar a un cristiano en humanidad”. La fe agranda el corazón, el afán de servir, de dar y de darse: animo a pensarlo un poco.

También es cierto que la Iglesia, como institución, puede seguir mejorando en comunicación. Lo que sucede es que no se guía por el estricto marketing, las cifras, sino que se vuelca con sencillez y discreción, con humildad, en sus fines. No tiene dinero una parroquia para un gabinete de comunicación. En los obispados van convenciéndose de que es conveniente.

A mi entender, en los medios de comunicación deben de tener la honradez de informar con precisión acudiendo a las fuentes, a la realidad… aunque no suponga ingresos publicitarios. La religión es parte muy importante del ser humano, y por tanto difundir sobre todo lo positivo de la Iglesia es obligación pienso que también periodística.