Las islas Maldivas son uno de los lugares turísticos más atractivos de todo el mundo. Con una variedad de playas con aguas cristalinas y arena blanca, se convierte en un lugar ideal para las vacaciones y pasar días increíbles de diversión y relax. Sin embargo, mucha de la publicidad que se vende de las Maldivas no corresponde con la realidad de toda la isla y, muchas veces, se presentan imágenes producidas. Desde la escuela de buceo Drop Dive Maldives ofrecen diferentes experiencias que no solo permiten disfrutar de un buceo gratificante y seguro, sino de conocer la verdadera esencia de la isla.

Conocer la verdadera vida en las Islas Maldivas con Drop Dive Maldives Mucha de la publicidad que se realiza de las islas Maldivas no es representativa de la realidad de toda Maldivas. La imagen mental que muchas personas tienen de las islas es la Fito del Resort y, que en la mayoría de los casos, estas islas Resort son islas falsas. Por otro lado, en muchos Resorts los trabajadores no tienen autorización para hablar con los clientes más allá de los aspectos esenciales del servicio, e incluso muchos de ellos ni siquiera son maldivos. La importancia de esto radica en que, de esta forma, los visitantes no pueden conocer la verdadera cultura y la vida real de los maldivos y sus costumbres, sino que se llevan una imagen irreal. En cambio, Drop Dive Maldives presenta una alternativa interesante para quienes quieren disfrutar de la verdadera esencia de las islas Maldivas. Esta empresa se encuentra ubicada en Rasdhoo, una de las islas locales más atractivas, la cual ofrece ciertas ventajas. Desde allí la escuela puede ofrecer diferentes experiencias y actividades que se adaptan a todos los bolsillos, ya que todo es más económico que en un Resort. Por 900 euros se puede tener una semana de buceo con Drop Dive Maldives, incluyendo transporte desde el aeropuerto y alojamiento.

Experiencias de buceo y turismo en Rasdhoo En Drop Dive Maldives buscan ofrecer una experiencia inigualable para cada uno de sus visitantes, que involucra más que solo el buceo. Desde Rasdhoo y con una larga trayectoria establecida en esta isla local, el equipo de esta escuela de buceo brinda un aporte a los visitantes para conocer la vida local de la isla, las diferentes costumbres centenarias que aún permanecen en la localidad y la simplicidad de la vida que demuestran sus habitantes. Quienes han tenido la oportunidad de visitar un Resort y una isla local como Rasdhoo, quedan enamorados de las islas locales. Drop Dive Maldives ofrece múltiples cursos y entrenamientos de buceo para todos los niveles, con precios asequibles y una variedad de sitios de buceo excepcionales. Gracias a ellos, los visitantes pueden disfrutar de una experiencia única que combina el buceo con el turismo en el corazón de las islas Maldivas.