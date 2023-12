Registrar la jornada laboral con el software de HRLOG

La reducción de jornada en España tiene a la expectativa tanto a los ciudadanos como a las empresas. Esta medida contempla llevar las 40 horas semanales trabajadas a 37,5 horas.

Ante dicha situación, las compañías están empezando a tomar decisiones importantes; entre ellas, implementar mecanismos de registro de jornada laboral más tecnológicos. Las organizaciones que aún no lo han hecho, pueden acudir a empresas especializadas como HRLOG, la cual pone a disposición un software que permite hacer el respectivo registro, ayudando así a los departamentos de recursos humanos a dar un salto a la digitalización.

Reducción de jornada: la importancia de digitalizar el registro de los trabajadores Registrar la jornada laboral es algo que deben hacer las empresas de forma obligatoria. Esto con el objetivo de que lleven a cabo sus actividades de forma transparente, cumpliendo a cabalidad los derechos laborales y evitando abusos en contra de los trabajadores, así como también faltas por parte de ellos. No obstante, algunas organizaciones utilizan métodos muy arcaicos que retrasan el proceso, por lo que antes de que se haga formal la reducción de la jornada deben procurar utilizar una metodología más avanzada.

El registro de la jornada laboral no solo debe incluir la hora de llegada y de salida del trabajador, sino también el tiempo de descanso y las interrupciones que pueda haber durante un día de trabajo. Dicho procedimiento es beneficioso para ambas partes, ya que ayuda a que se registre el trabajo realmente efectivo. Por un lado, se evita la explotación de los empleados, pero más allá de eso, permite a las compañías optimizar el tiempo y, a su vez, elevar la productividad. Asimismo, evita sanciones y demandas, cuidando así la reputación y la buena imagen organizacional.

Registro de jornada laboral de la mano de HRLOG El software de HRLOG es una herramienta súper flexible para hacer el registro de la jornada laboral de una forma práctica y sin complicaciones. La aplicación de fichaje está adaptada a la ley de control horario. Una de sus características principales es que se puede utilizar desde cualquier dispositivo, ya sea PC, Android o iOS, ya sea un móvil o una tableta.

Otra de las peculiaridades de HRLOG es que además de registrar todas las horas trabajadas por el personal, genera informes 100% personalizados, perfeccionando así la gestión de control horario. Adicionalmente, permite ver la situación de cada trabajador en tiempo real.

También existe la posibilidad de vincular el fichaje con la geolocalización, asegurando que se realiza en el lugar que se debe. El proceso se puede hacer con QR, a través de una contraseña o mediante un botón en el móvil o en la pantalla de PC. En conclusión, empresas como HRLOG son una buena alternativa para las organizaciones que necesitan implementar el registro de jornada laboral digital y estar preparadas ante la futura reducción de la jornada.