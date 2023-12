Los Premios Cruceroadicto 2023 celebran su segunda edición

A tenor de los números que están presentando los puertos y navieras, este 2023 augura cerrar como un año récord en el número de personas que han optado por disfrutar sus vacaciones a bordo de un barco de crucero. Una tendencia que no ha parado de crecer desde el 2021.

Desde el 2022, y para que los viajeros tengan voz, organiza los Premios Cruceroadicto. Unos galardones internacionales donde pueden elegir, de forma independiente y transparente, sus favoritos del año. Esta masiva votación corona finalmente cuál es la mejor naviera, barco y puerto para la comunidad de cruceristas de habla hispana.

Abiertas las votaciones de los Premios Cruceroadicto 2023 Estos galardones ofrecen al público la posibilidad de votar de manera transparente a los mejores del sector de los cruceros en distintas categorías. Esta elección se realiza a través de internet y con el apoyo de un sistema inteligente que da validez a cada voto. De este modo, se evitan votaciones dobles, fraudes o manipulaciones. Para ello, la metodología y la tecnología aplicadas a esta elección están a cargo de la consultora independiente We-iN.

Al votar, cada viajero debe elegir su naviera, su barco y su puerto preferidos. Sin embargo, el sistema inteligentemente determina las subcategorías de dichos votos como, por ejemplo, navieras de lujo, premium, expedición, fluviales, puertos base o escala. De esta forma se puede premiar a diferentes navieras o puertos en múltiples categorías. En la edición de 2023 están presentes 39 navieras, 437 barcos y 451 puertos preseleccionados para ser votados.

Cada una de las categorías contará con 3 finalistas. Los ganadores serán revelados a través de sobre cerrado en la ceremonia final, que se realizará el jueves 25 de enero de 2024 en el auditorio de FITUR Cruises durante la próxima Feria Internacional de Turismo FITUR Madrid.

¿Quiénes fueron los mejores en los Premios Cruceroadicto 2022? La pasada edición de estos premios tuvo múltiples ganadores en distintas categorías. Por ejemplo, entre las navieras fueron distinguidas MSC Cruceros en la categoría de mejor naviera familia, Celebrity Cruises como naviera premium y Silversea Cruises en la gama de lujo. Además, los viajeros escogieron a Royal Caribbean por su gastronomía y entretenimiento y a MSC Cruceros por la relación precio-calidad.

En cuanto a los barcos, fueron galardonados el Wonder of the Seas de Royal Caribbean y el Celebrity Beyond de Celebrity Cruises. Por último, los viajeros escogieron a Barcelona como el mejor puerto base a nivel global y La Valeta, en Malta, como la mejor escala.

Adicionalmente, fueron seleccionados distintos puertos en diversas regiones del mundo: Barcelona en el Mediterráneo, Copenhague en el norte de Europa, San Juan en el Caribe, Miami en Norteamérica y Río de Janeiro en Sudamérica.

Si se ha viajado en crucero este 2023, ya se puede votar a las navieras, barco y puerto preferido en los Premios Cruceroadicto 2023 organizados por Cruceroadicto.com.