¿Qué servicios ofrece VPSuniverse?

VPSuniverse es un hosting reseller que proporciona a clientes privados y comerciales productos de alojamiento de alto rendimiento para todo lo relacionado con instancias en la nube, VPS y servidores dedicados bare-metal, así como la infraestructura necesaria para el funcionamiento eficiente de los sitios web. A continuación, en esta entrevista, se indaga un poco más en los servicios que brinda esta empresa, de la mano de su CEO José Arteaga.

Cuéntanos cómo surgió VPSuniverse como empresa y cómo ha sido su evolución desde entonces.

Había estado diseñando y desarrollando sitios web durante casi dos décadas como tarea adicional a mi posición real en el deploy y soporte a infraestructuras y servidores, lentamente y mano a mano que adquiría mayor conocimiento y experiencia, comencé a amar siempre más este mundo de “Servicios Web y Desarrollo”. Con el tiempo, tuve el orgullo de trabajar con algunas de las marcas más famosas en el sector y, durante todo el proceso, adquirí experiencia de primera mano en una amplia variedad de plataformas, tecnologías y productos relacionados con el cloud y los servicios hosting.

Un día me toco abrir un ticket solicitando soporte a un famoso proveedor de servicios hosting donde yo había adquirido un servidor dedicado, mi ticket se debía a una falla recurrente en una comunidad online la cual yo administraba (dicha comunidad había nacido a su vez como una pasión y era mi hobby); entre las varias respuestas recibidas me encontré con una que mostraba particularmente el grado de falta de soporte hacia sus clientes: “Si piensas que administrar un servicio de hosting o alojamiento es tan fácil entonces abre una empresa y ofrece el servicio por ti mismo, nosotros no podemos ayudarte en el error indicado en tu ticket”…

Esta respuesta me dejo indignado a la vez que frustrado (se trataba de un error 500 lado servidor y solo ellos podían resolverlo), así que me dije a mí mismo “¡Acepto el reto!”.

Tras una enorme cantidad de horas de sueño sacrificadas, descubrí que no era tan fácil de conseguir un servicio o producto de hospedaje / cloud que fuese verdaderamente estable (y sobre todo conveniente económicamente). De hecho, el alojamiento web de “alto rendimiento, confiable y seguro” era solamente una terminología que se veía con frecuencia en el material de marketing de la mayoría de los proveedores, pero muy pocos de ellos realmente estuvieron a la altura de esas expectativas (a menos que no invirtiera una ingente cantidad de dinero llevando los costos a las nubes).

Con el tiempo dos cosas se hicieron evidentes rápidamente:

Actualmente, el mercado del alojamiento web y servicios cloud (incluyendo servidores VPS y Dedicados) estaba saturado con soluciones de mala calidad, caras y poco fiables sin mencionar los pocos recursos ofrecidos en cada plan o paquete.

El mercado del hosting carecía de “independencia”, ya que casi todos los proveedores habían sido adquiridos por un grupo más grande (no diré nombres, pero en estos momentos casi todos pertenecen a 4 o 5 grandes grupos multinacionales).

Del mismo modo, las soluciones que encontré no ofrecían la "escalabilidad" y “facilidad de uso” que yo personalmente quería en una plataforma de hospedaje y que, a su vez, respaldara el potencial crecimiento de mi negocio. Quería una solución de alojamiento u hospedaje capaz de ofrecer altos estándares, independientemente de la cantidad de cuentas o clientes existentes. Por supuesto, había varios proveedores de "alojamiento para revendedores", sin embargo, ninguno parecía igualar los estándares que había experimentado en el pasado con soluciones más "de nivel empresarial" al interno de las compañías donde trabajé hasta ese momento.

Este fue el punto de inflexión en el que me di cuenta de que había una demanda significativa de soluciones de alojamiento web y cloud que fueran confiables, rápidas y seguras pero diseñadas y adaptadas específicamente para el mercado de revendedores.

Con el pasar del tiempo centré mi atención en construir nuestro primer clúster de servidores, tarea a la cual dediqué mucho tiempo y esfuerzo; mientras generaba gastos infinitos para perfeccionar la plataforma de servicios que ha dado forma al VPSuniverse actual. La pila se diseñó desde cero para ofrecer un rendimiento inmejorable desde todos los ángulos, casi todos los aspectos de la máquina se modificaron y refinaron para ofrecer tecnología de punta, escalabilidad y un rendimiento inmejorable.

Después de haber implementado nuestro primer cliente y obteniendo un éxito increíble moví lentamente todos nuestros clientes alojados a esa misma infraestructura. Lo que al principio era un único servidor virtual al interno de un clúster compuesto por dos nodos, pronto se convirtió en varias máquinas virtuales ejecutadas desde distintos nodos físicos ubicados conjuntamente en dos continentes diferentes.

Hoy en día, VPSuniverse se enorgullece de albergar más de 1.200 clientes en unos 20 países contando con 15 Ingenieros Certificados como parte de nuestro personal, además de unos 2.500 servidores desplegados desde nuestros nodos en Reino Unido, Alemania y EE. UU. Nuestra infraestructura y negocio están respaldados por un equipo pequeño, pero increíblemente eficiente.

¿Qué ventaja tuvo la asociación con AlfaNew3?

Después de haber navegado por un tiempo en solitario, entramos a ser parte de otra empresa reconocida por su programa de revendedores… con el paso del tiempo y gracias a nuestro constante crecimiento dejamos de ser solo “una parte” de dicha empresa y nos separamos para finalmente constituir nuestra propia compañía en el 2023. Con el fin de continuar nuestro desarrollo ahora somos oficialmente AlfaNew3 LLC, una empresa privada y 100% independiente.

Gracias a esta nueva etapa en nuestra trayectoria ahora hemos renovado nuestra plataforma e inyectado mayor capital económico en beneficio del desarrollo de nuestra plataforma y la infraestructura bajo ella, entre los resultados obtenidos tenemos:

Contención Mejorada: Ahora y como parte de la ampliación y mejora de nuestra infraestructura “Elastic Cloud”, hemos creado una cantidad mucho mayor de máquinas o nodos “más pequeños”, cada una de las cuales albergará una cantidad menor de cuentas (aproximadamente un 50 % menos cuentas por cada nodo comparado a nuestra plataforma anterior) mejorando así el desempeño, estabilidad y resiliencia.

Mayor Redundancia: Hemos introducido la replicación triple en nuestra infraestructura para mejorar la redundancia y la conmutación por error. Para esta tarea nos apoyamos a herramientas nativas ya presentes en nuestra plataforma de virtualización, así como también en una tercera copia generada con Acronis Any Data Engine.

Esta empresa nació en plena pandemia. ¿Qué desafíos experimentaron y cómo los superaron para consolidarse?

En realidad aunque si oficialmente vpsuniverse.net fue lanzada al público en el 2020 la idea ya llevaba un poco más de tiempo madurando, por eso desde nuestros inicios la idea de ofrecer a nuestros colaboradores y personal en general la opción de “Smart Working” o trabajo en remoto fue implementada desde el primer día, gracias a esto no afrontamos particulares problemas en garantizar una business continuity una vez llegado el lock down generalizado con el COVID 19. Todo el personal podía (y puede todavía hoy) trabajar en remoto a excepción obviamente de los técnicos presentes en los distintos datacenters.

El mayor reto a nivel técnico fue el de poder satisfacer las necesidades de clientes y revendedores para poder poner online soluciones de educación a distancia o “elearning”, así como poder desplegar máquinas virtuales las cuales irían a solucionar el problema del trabajo remoto en algunos de nuestros clientes finales (pequeñas y medianas empresas en muchos casos), dado que ya teníamos una discreta experiencia en este sentido pudimos aportar soluciones prácticas en este segmento.

Otro desafío muy distinto fue la parte económica, ya que como imaginarás inicialmente las órdenes de compra no llegaban en grandes cantidades debido a la incertidumbre generada por el largo periodo de cuarentena… fue allí donde pusimos en juego una estrategia que permitiera optimizar los recursos de nuestra infraestructura a la vez que permitiera un ecosistema económicamente sostenible (muchas empresas de servicios como la nuestra quebraron durante este periodo, nosotros logramos balancear nuestra economía interna para hacer frente a tan dura prueba).

Durante la pandemia “aprendimos a aprender” y establecimos fuertes lazos con aquellos pocos clientes y revendedores inicialmente registrados, aprendimos de nuestros errores y de los errores de otros proveedores mucho más grandes que nosotros ante este hecho inusual y muy estresante, hicimos tesoro de la experiencia y aún hoy en día seguimos con esta idea.

Háblanos de los servicios de hosting reseller que ofrecen y qué tipo de hosting tienen.

El tema “Reseller” o “Revendedor” es desde nuestro primer día de operaciones el más importante en nuestra empresa, haciendo un poco de historia nos encontramos con que, tradicionalmente un revendedor contrataba un plan dedicado de hospedaje o alojamiento el cual incluía una cierta cantidad de recursos y características; dichos recursos eran después distribuidos en planes más pequeños entre los clientes finales del revendedor. Este modelo implicaba ciertos límites o inconvenientes como por ejemplo:

Asumir un costo fijo mensual ya desde el inicio, al contratar dicho plan dedicado el revendedor asumía un costo o gasto desde el primer día y muchas veces era un gasto difícil de amortizar en un breve periodo de tiempo (sobre todo al inicio, donde el revendedor cuenta con pocos clientes y escasa presencia online).

Disponer de pocos recursos generalmente no escalables, con el fin de abaratar costos muchas veces los planes para revendedores incluían pocos recursos y opciones y eran difícilmente escalables.

Necesidad de ofrecer un soporte adecuado, al contratar y después revender entre los clientes el soporte técnico al usuario era total responsabilidad del revendedor en primera persona (aunque si el soporte por parte del proveedor estaba detrás del revendedor para casos excepcionales).

Difícil administración, ya que para administrar todo se requería la compra de licencias adicionales en software de gestión para los clientes finales, un propio espacio de alojamiento donde colocar la web de reventa, etc.

Es por todo lo arriba indicado que, nosotros fuimos un paso más allá y pensando en un modelo más flexible y adaptable a la realidad lanzamos nuestro propio “Programa de Revendedores” o “Programa Pay as you Go”.

Programa de Revendedores:

Gracias a este programa el revendedor solo nos pagará por aquellos servicios efectivamente activados en favor de sus clientes. Es por este motivo que no estará sujeto a mensualidades o pagos fijos, este programa es ideal para pequeñas o medianas Web Agencies o desarrolladores Free-Lance. El programa ofrece:

Un modelo de Negocios ya probado y funcionante (online desde el 2020).

Ningún costo de activación o cuotas fijas mensuales.

Soporte personalizado para ayudarle en todo momento.

Servicios de gama alta a precios muy competitivos.

Exclusivos descuentos para cada uno de nuestros revendedores.

Además de libertad de crear tu propia marca. Puedes usar tu propio logotipo, diseño, colores y estilo. Si tienes presencia en las redes sociales, puedes incorporar tu propio diseño para que tu cliente pueda reconocer tu marca (somos 100% Etiqueta Blanca).

Programa Integradores / Proveedores:

Este programa se basa en aquellos planes para Revendedores de Hosting clásicos y convencionales, apoyándose a las conocidas plataformas cPanel y DirectAdmin pero llevándolos más allá en términos de recursos, performance y escalabilidad siendo la natural evolución tecnológica.

El programa de Integradores / Proveedores pone en las manos de los socios revendedores nuestros servidores dándole un mayor control y flexibilidad, el revendedor deberá pagar una cuota fija mensual (a partir de tan solo 22.00 USD), un buen nivel de conocimiento técnico es necesario (nosotros nos ocupamos de brindarle el soporte a la infraestructura, pero el soporte de primer nivel hacia los clientes será proporcionado por el revendedor o su empresa).

Actualmente, nuestros clústeres ofrecen:

Hosting Revendedores Linux cPanel

Hosting Revendedores Linux DirectAdmin

VPSuniverse ha tenido un fuerte impacto en la comunidad Latinoamericana. ¿Por qué?

Históricamente hablando, hasta ahora el mercado funcionaba de la siguiente manera: Una empresa generalmente anglosajona o europea lanzaba un producto y después se abrían al mercado hispanohablante para alargar su cartera de clientes y aumentar su presencia, factores como el idioma y mecanismos de soporte eran opcionalmente modificados para ajustarse a Latinoamérica.

Desde el inicio nuestro objetivo fue exactamente el contrario: Lanzar un conjunto de productos pensados directamente para el mercado hispanohablante y sobre todo el latinoamericano, acercando a nuestro público características y recursos hasta ahora disponibles solo en el mercado estadounidense pero casi imposibles para empresas o usuarios finales latinoamericanos (al menos no sin incurrir en enormes inversiones de dinero sosteniendo grandes gastos).

Otro factor fue la simplicidad, hasta hace no mucho era necesario ser un “gurú” de la tecnología que viviera en una fantástica cueva aislado de todo y de todos… nuestra propuesta trata de simplificar lo más posible cualquier tarea de deploy, compra, administración e incluso reventa.

¿Qué ha sido lo último en innovación que han desarrollado?

Esta es una pregunta difícil de responder, en realidad nunca hemos dejado de desarrollar y ampliar nuestro ecosistema; hoy en día, para que una empresa de servicios sea competitiva, es necesario que se reinvente constantemente, es imprescindible aprender de los errores y mejorar en todo. Igualmente, es importante el escuchar al mercado, cuando surge la necesidad de cubrir un área o resolver un problema específico debemos adaptarnos y responder con un servicio o producto que pueda satisfacer esa necesidad o convertirse en la solución a dicho problema.

Entre nuestros muchos desarrollos recientemente llevados a cabo tenemos:

Mejores CPU de nivel empresarial: Nuestra nueva infraestructura en la nube está totalmente impulsada por las increíbles CPU AMD EPYC y AMD Ryzen Enterprise Grade, con un nivel inigualable de potencia y rendimiento por núcleo aunado a una mayor velocidad y prestaciones en procesamiento paralelo.

Almacenamiento NVMe Enterprise: La nueva plataforma de almacenamiento hiperconvergente (basada en almacenamiento 100 % NVMe) adoptada tiene capacidades inteligentes de recuperación automática que nos permiten reemplazar discos físicos sin problemas y casi sin tiempo de inactividad.

¿Cuál es la propuesta de valor de esta empresa para el mercado digital?

Nuestra propuesta se divide en dos renglones, a saber:

El Usuario Final: En este caso la propuesta no es otra que la de brindar a los usuarios las tecnologías de punta y más vanguardistas, pero a un precio razonable, ofrecer un servicio de altísima calidad sin incurrir en costos exagerados a la vez que dar tranquilidad sabiendo que el servicio estará siempre disponible y sin sorpresas a final de cada mes.

Nuestros Socios Revendedores: Como podrás notar, no nos referimos a ellos como “Revendedores” sino como “Socios Revendedores… esta simple frase demuestra nuestro compromiso con aquellas agencias, desarrolladores, empresas y demás realidades las cuales ofrecen nuestro servicio a sus respectivos clientes. De hecho, para nosotros son “Socios” en el verdadero sentido de la palabra, ya que de ellos depende en gran medida nuestro éxito y crecimiento, son un pilar fundamental de VPSuniverse.

Nuestros Socios Revendedores gozan de una plataforma dedicada, totalmente etiqueta blanca, rápida y estable a costos cero (nuestro plan “Pay as you Go” brinda la oportunidad de revender nuestros productos sin necesidad de asumir costos fijos mensuales adquiriendo anticipadamente un plan revendedor clásico).

¿Cuál es la proyección y el principal propósito de la empresa para el 2024?

Después de tres años de arduo trabajo investigando, desarrollando, administrando y perfeccionando nuestra plataforma y sus servicios ahora nuestro principal objetivo es crecer, no un crecimiento desmedido e incontrolado que pueda afectar negativamente la calidad de nuestros productos… más bien apuntamos a un crecimiento armónico y orgánico el cual nos permita ampliar y mejorar aún más como empresa.

Solo recientemente pusimos online la versión en inglés de nuestro website motivado precisamente a que no queríamos “llenarnos de clientes” y después no poder administrarlos de manera correcta; ahora, gracias a la adición de nuevos idiomas, como en este caso el inglés, nuestro objetivo a mediano plazo es la adquisición de más clientes internacionales y sobre todo socios revendedores dispuestos a acompañarnos en esta fantástica aventura iniciada ya hace poco más de tres años atrás.