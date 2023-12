El nuevo best seller de Andoni Arano, 'El jurista empresarial'

Uno de los principales problemas que enfrentan los abogados es su dificultad para ser visibles en internet, lo que representa una desventaja cuando se quiere aumentar su rentabilidad y reconocimiento en el sector.

Para solucionar este problema, el abogado Andoni Arano ha creado un sistema denominado Mentor Lex, que consiste en una mentoría 100 % online de 3 meses para lograr la transformación digital del negocio. La ventaja de este taller legal es que trabaja directamente sobre las necesidades del usuario, mediante una estrategia y plan de acción.

El taller legal online de Andoni Arano está diseñado para aumentar el número de clientes El objetivo principal del taller legal impartido por Andoni Arano es conseguir aumentar el número de clientes de 1 a 3 de forma recurrente, a pesar de empezar de cero y no contar con conocimientos tecnológicos. A través de un acompañamiento personalizado, los participantes del taller legal pueden aprender lo necesario para poner en marcha en su negocio.

En ese sentido, el taller legal representa una excelente inversión a largo plazo, debido a que incluye prácticas y estrategias comprobadas para obtener una ventaja competitiva en el sector. La metodología que utiliza Andoni Arano sirve para motivar la generación de ideas creativas y frescas, de tal manera que la frustración no gane terreno en el día a día.

Dentro del taller legal de 3 meses, los participantes pueden acceder a una sesión de abordaje 1 a 1 vía Zoom con Andoni Arano, con el objetivo de establecer una estrategia y plan de acción personalizado. De igual manera, la mentoría contiene una sesión grupal semanal, tutoriales paso a paso para aprender el proceso y un feedback permanente.

¿A quiénes va dirigido el taller legal de Andoni Arano? El taller legal de Andoni Arano está dirigido especialmente a los abogados competentes que buscan soluciones modernas y personalizadas con el propósito de mejorar su productividad y éxito. De igual manera, los asesores fiscales que tengan en mente adquirir herramientas para ayudar a sus clientes en los asuntos fiscales pueden unirse al taller legal.

Sin embargo, los profesionales del derecho y asesores fiscales no son los únicos que pueden obtener un beneficio del taller legal impartido por Andoni Arano, sino que también está abierto a negocios físicos. El motivo es que la mentoría Mentor Lex también contiene diversas herramientas para consolidar la transformación digital de una manera personalizada.

En vista de que las estrategias presentadas en el taller legal de Andoni Arano resultan trascendentales para abogados y asesores fiscales, el profesional ha decidido realizar distintas ediciones a lo largo del año. Al ser un proceso de aprendizaje online, las personas de todo el mundo tienen la posibilidad de inscribirse y aprovechar sus beneficios.