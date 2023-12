Ecoducha apuesta por materiales de calidad y seguridad

Los platos de ducha acrílicos y los de carga mineral tienen diferencias en cuanto a composición y características. Ecoducha lleva más de una década utilizando el plato de carga mineral en sus obras Diferencias entre plato acrílico y de carga mineral

Hoy en día existen familias que cuando se plantean el cambio bañera por ducha, les surge la duda en el tipo de plato a colocar. En la actualidad destacan los platos de ducha acrílicos y los de carga mineral.

Los platos acrílicos generalmente están compuestos de polimetilmetacrilato (PMMA), lo que le hace un material liviano y le da una apariencia brillante. En cambio, los platos de ducha de carga mineral contienen mezcla de cargas minerales y resina, brindando mayor resistencia a impactos y arañazos, pero deja un acabado mate, y la posibilidad de darle un color diferente al blanco.

En cuanto a la forma, los platos acrílicos suelen tener un reborde exterior de aproximadamente 7 cm de alto, mientras que los de carga mineral son de menor espesor (hay de 3 cm, de 2,8 cm, etc.), y a la hora de ejecutar el cambio bañera por ducha, este último, por su composición se puede recortar y adaptar a la forma necesaria, cosa que con el plato acrílico no sería posible.

Seguridad en la ducha

Se considera el plato de ducha de carga mineral y resina el tipo de plato más anti-deslizante que existe hoy por hoy en el mercado, lo cual el más seguro por su constitución, que ofrece una superficie más robusta y duradera, reduciendo la probabilidad de daños por golpes y/o caídas; y además, su textura es menos resbaladiza que la del acrílico.

Por esta razón, Ecoducha, siendo una empresa cambio de bañera por ducha especializada desde hace más de 30 años en el sector, apuesta siempre por materiales de calidad y un entorno más seguro, colocando los platos de carga mineral a la hora de realizar el cambio bañera por ducha, consiguiendo no solamente dar más seguridad, sino que también brinda mayor comodidad y un aspecto más moderno en los cuartos de baño.