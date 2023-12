Centro de Cirugía Capilar Internacional y sus tests genéticos ayuda a prevenir la alopecia

La alopecia es un problema que afecta a muchas personas en el mundo. Concretamente, en España, se estima que casi el 50 % de la población padece alopecia debido a factores hereditarios, según estudios.

Afortunadamente, gracias a los avances de la ciencia existen alternativas para la prevención de la alopecia a través de test genéticos. Este consiste en un exhaustivo análisis que brinda información sobre la probabilidad que tiene una persona de padecer un problema de calvicie.

En Barcelona, el Centro de Cirugía Capilar Internacional(CCCI), es una clínica especializada en trasplante capilar que reúne a los mejores cirujanos capilares del sector, quienes se encargan de diagnosticar, tratar y prevenir casos relacionados con la pérdida capilar.

¿En qué consiste el test genético de alopecia? El test genético de alopecia es una prueba dirigida tanto para hombres como para mujeres que tienen un antecedente familiar de problemas capilares o que están experimentando los primeros síntomas de pérdida de cabello.

Para analizar los factores genéticos con el test de alopecia se recoge una muestra del ADN de la mucosa bucal del paciente, mediante una muestra de saliva del interior de la boca del paciente. Esta fase del proceso es indolora, no invasiva y muy rápida de realizar.

A partir de la muestra obtenida, los especialistas en el área analizan 48 variaciones genéticas y 13 genes que están relacionados con la alopecia. Los resultados obtenidos sirven para determinar las probabilidades de que un paciente pueda contraer una enfermedad capilar genética. Además, ayuda a entender las vías y rutas metabólicas relacionadas con la pérdida capilar y proporciona un diagnóstico más claro ante cualquier tipo de alopecia sea androgenética, areata y efluvio telógeno, entre otras.

¿Cuáles son los beneficios del test de alopecia capilar? Una de las principales ventajas del test de alopecia es que detecta la presencia de ciertos genes vinculados a la alopecia, permitiendo actuar de manera rápida y preventiva en caso de pacientes con antecedentes familiares de problemas de pérdida capilar.

Adicionalmente, la prueba permite precisar el nivel de efectividad de un fármaco para pacientes con alopecia, ya que brinda información sobre cómo puede reaccionar su organismo a distintos fármacos o ingredientes. Gracias a ello es posible descartar aquellos procedimientos en los cuales el paciente no va a responder satisfactoriamente.

CCCI es una clínica capilar que trabaja a la par de los avances científicos y tecnológicos relacionados con la caída capilar como el test de alopecia. A partir de este estudio, los especialistas analizan la situación de cada paciente de manera personalizada para determinar la probabilidad que tiene de sufrir alopecia para luego aplicar las técnicas más apropiadas para detener la patología.

La clínica es especialista en cirugía capilar a través de la técnica FUE con la cual consiguen implantar unidades capilares en pacientes con alopecia, ayudándolos a tener un cabello con una apariencia más natural. El profesionalismo y el equipamiento de vanguardia con el que cuenta las instalaciones, ha convertido a CCCI en una clínica de referencia, brindándole a sus pacientes la oportunidad de tener un cabello sano y libre de calvicie.