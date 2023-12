¿Trabajar en Estados Unidos? InmigracionyVisas.com ayuda a conseguirlo

Obtener la oportunidad de vivir en los Estados Unidos en calidad de no inmigrante, al obtener una de las 18 modalidades de visa de trabajo, es una posibilidad real si se cuenta con una asesoría adecuada por parte de profesionales expertos en el área. Para apoyar a viajeros, inmigrantes y trabajadores que deseen obtener información gratuita sobre visas, inmigración y viajes hacia Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, México y otros países, la página web inmigracionyvisas.com ofrece información diariamente actualizada sobre los trámites necesarios en cada modalidad de traslado. En el área laboral, la plataforma ahonda en los detalles para conocer las diferentes visas de trabajo para Estados Unidos.

Múltiples opciones con InmigracionyVisas.com David Vila, director de InmigracionyVisas.com, cuenta con más de 20 años de trayectoria como administrador de empresas y asesor de procesos migratorios. El experto advierte a los interesados en las diferentes visas de trabajo para Estados Unidos que deben seleccionar muy bien la visa más apropiada según su perfil profesional y área de trabajo. Además, será el empleador potencial, o su agente, quien debe hacer la petición de trabajo temporal no inmigrante ante el servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Al ingresar a la plataforma, los usuarios podrán conocer las diversas categorías de trabajo, clasificadas con un límite numérico, entre las que se encuentra la E-1, “Para comercio substancial entre Estados Unidos y el país de nacionalidad del solicitante, según tratados binacionales”; la H-1B “Para ocupaciones especializadas con alta preparación teórica y práctica”, o la H-2B para "trabajadores temporales o estacionales", y muchas otras. Las concesiones también benefician a ciertas profesiones como los de las áreas de salud, agricultura, representantes de medios de comunicación, artistas y deportistas, entre otras labores.

El proceso de admisión a los Estados Unidos Cuando la petición es aprobada, el trabajador recibe una nota de aprobación (Formulario I-797) que aún no garantiza la entrada a los Estados Unidos, ya que el USCIS podría negar la admisión. Vila también considera importante destacar que el tiempo de estancia en los Estados Unidos lo establece el oficial de inmigración y no el oficial consular. En caso de que la persona quiera permanecer en EEUU más tiempo del que le fue autorizado, debe solicitar la extensión de su estancia en la oficina de inmigración.

Los miembros de la familia del trabajador, específicamente el cónyuge e hijos solteros, pueden postularse para una visa derivativa, en calidad de acompañantes, con el compromiso de no aceptar trabajo en Estados Unidos. Una vez cumplido el permiso otorgado en la visa de trabajo, el empleado debe salir del país durante un tiempo establecido para solicitar una readmisión temporal.

En conclusión, InmigracionyVisas.com ofrece gran información gratuita sobre el proceso de visas de trabajo, e inclusive también puede brindar asesoría personalizada sobre este y otros aspectos relacionados con la búsqueda de empleo, como la preparación del CV, e identificación de oportunidades, entre otros asuntos. Para esto se puede agendar una cita online.

Residencia, ciudadanía, inversiones, solicitud de asilo, lotería de visas, deportaciones y mucho más son temas que encontrarán en esta plataforma una cercana y cualificada asesoría.