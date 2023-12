¿Cuáles son los beneficios que obtienen las marcas al crear su experiencia en Fortnite?

En un mundo empresarial cada vez más competitivo y en constante evolución, el concepto de branding se ha erigido como un pilar fundamental para el reconocimiento y la conexión con el público objetivo. El arte de crear y gestionar la percepción de una marca en la mente del consumidor ha cobrado una relevancia sin precedentes.

StadioPlus, una empresa española fundada por el ex NBA Luis Scola, el reconocido abogado deportivo Juan de Dios Crespo y el empresario e inversor Jon Fatelevich, especializada en la creación de experiencias inmersivas en Fortnite, ha demostrado el potencial y los beneficios que una estrategia de branding sólida puede aportar al mundo empresarial actual. Su enfoque en el desarrollo de experiencias auténticas ha catapultado a las marcas a conectar de manera más directa y significativa con las nuevas generaciones, transformando los videojuegos en una plataforma para el engagement y la expansión del negocio.

Una estrategia de éxito Fortnite ha trascendido el mundo de los videojuegos para convertirse en un fenómeno cultural donde ya hay más de 300 millones de usuarios.

Este espacio virtual es donde la juventud de hoy interactúa, socializa y pasa la mayor parte de su tiempo libre.

Este cambio ha abierto nuevas vías para que las marcas se comuniquen y creen un espacio 100 % interactivo donde relacionarse con las nuevas generaciones.

Esta plataforma se convierte en un innovador canal de marketing, ofreciendo soportes publicitarios novedosos, activaciones de marca interactivas, expandiendo así las posibilidades de interacción y engagement.

Este enfoque proporciona una manera creativa y dinámica de potenciar las estrategias de marketing, aumentando la visibilidad y el compromiso con las nuevas generaciones.

El branding se ha convertido en un componente clave para el éxito de una marca, ya que esta estrategia tiene la finalidad de crear y gestionar la percepción de una marca en la mente del consumidor. En el contexto de la era digital y la evolución constante de la interacción con los consumidores, las empresas se esfuerzan por establecer su presencia de manera significativa.

StadioPlus, una destacada compañía española especializada en la creación de experiencias inmersivas en Fortnite desde su origen en 2021, ha demostrado cómo el branding puede potenciar la interacción con su audiencia. Su enfoque se basa en generar experiencias memorables y auténticas para conectar a las nuevas generaciones con marcas y entidades, utilizando los videojuegos como plataforma para involucrar a su audiencia.

El branding no solo se trata de crear un logotipo atractivo o un eslogan pegadizo, sino de construir una identidad que conecte emocionalmente con el público objetivo. La compañía ha comprendido esta premisa para perfeccionar sus experiencias inmersivas, aportando valor a través de una estrategia de marca sólida y coherente. Estas experiencias no solo son entretenidas, sino que también transmiten los valores, la esencia y la misión de las marcas que se asocian con la compañía. La personalización y la creación de experiencias únicas han permitido a la compañía destacarse en un mercado altamente competitivo.

Características de un branding efectivo Las características esenciales del branding efectivo incluyen la consistencia, la autenticidad y la diferenciación. StadioPlus ha perseguido estas ideas al máximo al proporcionar experiencias inmersivas que reflejan la identidad única de las marcas y ofrecen interacciones genuinas con la audiencia. Al consolidar una identidad clara y coherente, ha logrado que sus clientes destaquen entre la multitud, estableciendo un vínculo emocional duradero con su público objetivo.

Los beneficios del branding correctamente ejecutado son diversos y significativos. A través de su enfoque en la creación de experiencias en Fortnite, esta compañía ayuda a que las marcas se destaquen en un entorno digital, aumentando su visibilidad y relevancia. Además, el branding adecuado fomenta la lealtad del cliente y construye una conexión emocional que puede traducirse en resultados comerciales sólidos a largo plazo.

StadioPlus se especializa en crear experiencias de marca únicas en Fortnite.

Desde la conceptualización hasta la ejecución, acompañan en cada paso del proceso para garantizar que cada marca gane la exposición y el reconocimiento que merece entre las audiencias jóvenes.