Protección para las empresas frente a ciberataques y problemas informáticos, con ayuda de GRUPO LINKA

En los últimos tiempos, cada vez más organizaciones optan por externalizar sus departamentos informáticos. Esto no solo permite reducir costes, sino que también facilita el acceso a personal especializado que trabaja en empresas ciberseguridad y mantenimiento informático.

En este sentido, con el apoyo de GRUPO LINKA, es posible acceder a un servicio de mantenimiento informático Madrid que ofrece soporte en toda España. Para ello, esta compañía cuenta con distintos planes con tarifa plana que incluyen visitas trimestrales y ayuda permanente.

Además, esta firma destaca entre otras empresas seguridad informática por llevar a cabo proyectos con Netskope SSE (Security Service Edge). Esta herramienta permite contar con protección en tiempo real al usar servicios o aplicaciones en la nube, garantizando la seguridad tanto de una empresa como de sus clientes.

Mantenimiento informático con GRUPO LINKA Para que todas las empresas puedan probar sus servicios de mantenimiento informático, GRUPO LINKA ofrece un mes gratuito de prueba. Los profesionales de esta compañía trabajan tanto como sea necesario para solucionar los problemas de sus clientes, incluyendo asistencia presencial. Además, esta firma dispone de un servicio de helpdesk telefónico para resolver distintas incidencias con rapidez.

Por otro lado, para poder ofrecer un mejor servicio, cada cliente es atendido siempre por el mismo técnico. Estos expertos son especialistas en las últimas tecnologías de cloud, redes, seguridad y wifi. Adicionalmente, este servicio de mantenimiento también abarca la gestión de dispositivos móviles, la configuración de correo electrónico y apps corporativas y la realización de copias de seguridad para proteger datos.

En cuanto a los equipos informáticos, GRUPO LINKA provee a sus clientes de los materiales necesarios a precios especiales. Además, cuenta con equipos de sustitución para reponer los dispositivos que requieran reparaciones.

Seguridad para operar en la nube Además de estos servicios, la compañía ofrece distintas auditorías de ciberseguridad para empresas. De este modo, una organización puede detectar puntos débiles y llevar a cabo acciones para prevenir ataques.

Asimismo, GRUPO LINKA puede proteger un entorno en la nube a través del uso de Netskope, marca de la que es partner oficial en España. Esto resulta fundamental, ya que hoy en día el uso de la nube es clave para operar con aplicaciones y distintas plataformas web. Con respecto a esto, los servicios de esta empresa no reducen la velocidad del tráfico.

En particular, con Netskope es posible desplegar un modelo de seguridad basado en un enfoque contextual de la nube. De este modo, es posible proteger datos y dispositivos que se encuentran por fuera del perímetro interno de una empresa.

Con el apoyo de GRUPO LINKA se accede a un servicio profesional de mantenimiento informático en Madrid y en el resto de España. Los expertos de esta empresa también se pueden encargar de reforzar y garantizar la ciberseguridad de sus clientes.