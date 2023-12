GROW Venture Partners invierte en teknoCEA para acelerar la implantación del vehículo eléctrico

GROW Venture Partners, con sede en Barcelona y especializada en Transferencia de Tecnología, en particular en los ámbitos de Sostenibilidad, Deep Tech y Med Tech, ha llevado a cabo una inversión de 200.000 euros en teknoCEA, una spin off de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), cuya misión es ayudar a las empresas a acelerar la implementación de tecnología, proyectos e investigación en electrónica de potencia y a suministrar puntos de carga para vehículos eléctricos Constituida en 2012, teknoCEA ofrece componentes, sistemas y servicios de electrónica de potencia para facilitar la transición energética, habilitando el incremento de energías renovables en las redes del sistema eléctrico de potencia. La compañía también impulsa la movilidad eléctrica en su línea de negocio de puntos de recarga, habiendo desarrollado un nuevo concepto de punto de recarga de bajo coste y de fácil mantenimiento para vehículos eléctricos.

Actualmente, los elevados costes de infraestructura y mantenimiento de los puntos de carga en espacios públicos son inasequibles para las instituciones públicas y los agentes privados. Así, las ventas de vehículos eléctricos han crecido tres veces más rápido que las instalaciones de puntos de carga en las grandes ciudades. La tecnología desarrollada por teknoCEA permitirá producir puntos de carga de bajo coste de adquisición, instalación y mantenimiento en respuesta a la problemática actual.

La empresa cuenta con un equipo humano muy consolidado con más de 20 años de experiencia acumulada en convertidores de electrónica de potencia, control digital y comunicaciones industriales. El equipo directivo está liderado por Marc Pagès (CEO & CTO e ingeniero industrial especializado en electrónica de potencia y control digital) he integrado por Daniel Montesinos (PhD, ingeniero industrial, profesor de la UPC y Director del CITCEA-UPC) y Antoni Sudrià (PhD, ingeniero industrial, profesor emérito del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UPC y ex Director cofundador del CITCEA-UPC).

Francisco Badia, socio de GROW Venture Partners, ha destacado "la resiliencia y la determinación del equipo de teknoCEA para convertir sus conocimientos en electrotecnia en productos que resuelvan los grandes retos que plantea la transición energética".

Hace unos meses la spin off ganó un concurso de Barcelona de Serveis Municipals (BSM) a través del programa InnovAcció 2030. Su proyecto representaba un coste por punto de carga muy inferior al de los puntos de carga actuales.

Con esta inyección de capital, GROW Venture Partners da continuidad a la iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Barcelona y permitirá a la empresa acelerar su crecimiento y el desarrollo de su tecnología para convertirse en un líder en el sur de Europa en cargadores de bajo coste para aparcamientos públicos.

Marc Pagès ha calificado la operación "como el paso definitivo para relanzar la compañía con nuevos productos basados en las soluciones disruptivas que el equipo humano de teknoCEA ha ideado y desarrollado recientemente".

Está previsto que el proyecto se implemente a través de pruebas piloto en la red de Aparcamientos BSM (Barcelona de Serveis Municipals) a lo largo del primer semestre de 2024.

GROW Venture Partners es una gestora especializada en transferencia tecnológica, cuya misión es invertir en empresas nacidas de universidades y centros de investigación, proporcionando financiación y conocimiento para contribuir así a generar riqueza y puestos de trabajo de manera sostenible.