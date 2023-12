El servicio específico para la logística de ATE Sistemas y Proyectos Singulares

La logística es uno de los aspectos que consumen más recursos dentro de todo tipo de compañías. Por esta razón, puede ser un punto muy sensible para empresas que no poseen la experiencia, la liquidez, el personal ni los conocimientos necesarios para que los procesos de transporte y almacenamiento funcionen de manera óptima.

Por tal razón, cada vez más empresas toman la decisión de externalizar la logística, dejándola en manos de expertos en esa área como ATE Sistemas y Proyectos Singulares.

Esta compañía ofrece servicios integrales trabajando "in house", con la intención de que sus clientes puedan ocuparse exclusivamente de las actividades estratégicas que le aporten valor añadido al negocio.

Ventajas del outsourcing para las pymes Sobre lo anterior, vale la pena señalar que este tipo de servicios son especialmente útiles para las pymes y negocios nuevos, ya que el outsourcing ofrece la posibilidad de garantizar que ciertas actividades sean realizadas de manera profesional y eficaz, sin necesidad de que la propia empresa tenga que contratar y entrenar empleados para que lleven a cabo esas tareas.

Esto marca una gran diferencia en la dinámica interna, al eliminar las preocupaciones sobre aspectos que no son el centro del negocio. A la par, se obtiene una ventaja competitiva gracias a que se reducen los gastos. Y esto amplía el margen de maniobra respecto a los precios de los bienes o servicios que se venden.

Por esos motivos, hoy en día, es esencial contar con un aliado como ATE Sistemas y Proyectos Singulares, que dispone de una estructura de logística sólida, consolidada desde hace 23 años. Sobre sus áreas de experiencia, la compañía explica que está capacitada para brindar una gestión de primera en recepción en múltiples formatos, almacenaje y ubicación de la mercancía, cross docking, carga y descarga de vehículos y contenedores, órdenes de pedidos (pick & pack), logística inversa, etcétera.

Método de trabajo de ATE Sistemas y Proyectos Singulares En lo que concierne a su metodología de trabajo, ATE Sistemas y Proyectos Singulares precisa que la relación con el cliente comienza con el análisis y diseño del proyecto. En esta primera fase, se lleva a cabo el trasvase de la información, se identifican los beneficios que se esperan lograr, se diseñan los procesos de trabajo y se determinan los indicadores de control.

Hecho esto, comienza la segunda fase, en la cual se pone en marcha el proyecto, estableciendo toda la estructura para el arranque. Esto supone la contratación del personal y la dotación de recursos relacionados con infraestructuras, materiales, equipos, etcétera.

Posteriormente, en la fase 3, se establecen cuadros de mando y esquemas de monitorización para el control y estabilización de los procesos, además de definir los indicadores y generar informes.

Por último, la cuarta etapa consiste en el seguimiento y análisis continuo de las operaciones para proyectar planes de mejoras y garantizar la consecución de los objetivos. Por lo tanto, en todo momento el cliente contará con el valor agregado de que ATE Sistemas y Proyectos Singulares no solo gestionará la logística de forma satisfactoria, sino que tomará las acciones pertinentes para una optimización constante.