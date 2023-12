La presencia Ibérica en MAPIC crece más de un 15 % en la edición de 2023 de la mano de Meridiana, representantes Ibéricos de la feria.

MAPIC World se ha convertido un año más en la feria internacional de referencia para el sector retail real estate. Este año ha acogido a más de 1.500 marcas y 5.000 asistentes, destacando la visión hacia un crecimiento más sostenible para el futuro del sector retail real estate. Durante tres días, se presentaron proyectos de regeneración urbana a nivel mundial, desde emblemáticos desarrollos europeos como Galataport y Battersea Power Station hasta proyectos internacionales de Arabia Saudí, Kuwait, India, Irak y Kirguistán.

Crecimiento de la Península Ibérica en MAPIC Con un crecimiento del 15 % en el número de empresas presentes de la Península, 219 representantes y 115 empresas, Iberia se ha posicionado de nuevo como una región clave para el sector retail. Más de 50 marcas en expansión, 53 property players y/o business services y 12 expositores: Trison Necsum, Neinver, AECC – Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, aRetail, Sonae Sierra, theleisureway, Magnety, Flame Analytics, Banana by Cabana, The International Retail Network, Targomo y Book a Corner.

Tour de MAPIC 2023 Este incremento resalta el papel fundamental de la Península Ibérica en el sector retail real estate a nivel mundial, mostrando un compromiso creciente con la innovación, la sostenibilidad y la colaboración en este campo. Este hecho, sin duda fortalece el impacto y la relevancia de MAPIC World como punto de encuentro para los profesionales ibéricos y el resto del mundo.

Sostenibilidad, ocio e inteligencia artificial en MAPIC La sostenibilidad fue el eje central, evidenciado en el "Sustainability Lab", donde empresas líderes como Unibail-Rodamco-Westfield y Klepierre destacaron soluciones tecnológicas sostenibles.

Los debates se centraron en la evolución de la restauración y el entretenimiento, donde marcas como Netflix y Tomorrowland exploraron nuevas experiencias basadas en la localización. El ocio se consolidó como motor de los destinos, mientras que líderes como Christine Wacker de Netflix y Tigrane Seydoux de Big Mamma Group enfatizaron la importancia de la originalidad y calidad en la oferta.

Estand de Tomorrowland en MAPIC 2023 Además, se discutió la influencia vital de la inteligencia artificial en el sector inmobiliario, señalando su impacto en áreas como la publicidad y la experiencia del visitante. Proyectos como Canopia en Burdeos y Entrecampos en Lisboa demostraron la importancia de asociaciones público-privadas para construir ciudades resilientes y sostenibles.

MAPIC AWARDS La jornada final de MAPIC 2023 culminó con la entrega de premios, con presencia de más de 230 asistentes y 2 galardonados ibéricos.

Desde Meridiana se quiere destacar y felicitar a los 2 proyectos ibéricos premiados en la velada:

Sonae Sierra ganó el MAPIC Award por su proyecto de renovación y reurbanización, "The Cookbook and Galleria de NorteShopping" en la categoría "Best Refurbishment & Redevelopment Project". Más información aquí.

EFICIA España recibió reconocimiento por su proyecto sostenible de eficiencia energética con Decathlon, en la categoría "Best Sustainable Initiative retail brands".

MAPIC Awards 2023 Aunque hubo otros nominados españoles, como Chapman Taylor y Flame Analytics, que no ganaron en sus respectivas categorías, la ceremonia reconoció el rendimiento de marcas minoristas, soluciones innovadoras en sostenibilidad y proyectos inmobiliarios notables.

MAPIC 2023 Como cada año, MAPIC World ha sido el punto de encuentro para las empresas de referencia del sector retail real estate, destacando la importancia del face-to-face en la evolución del retail. Gracias a los expositores ibéricos y participantes de la región por su confianza en el equipo de Meridiana e Iberia at MAPIC.

Para más información sobre la feria MAPIC, se puede contactar con el equipo de Meridiana, representantes oficiales de MAPIC en la Península Ibérica.