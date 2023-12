Canal Sénior propone un nuevo curso de clases en vídeo para aprender a sacar más partido al teléfono móvil

Los dispositivos móviles son pequeños teléfonos que se han convertido en compañeros indispensables de las personas, albergando un sinfín de posibilidades que enriquecen la vida diaria. Más allá de las tradicionales funcionalidades de llamar o mandar mensajes, hoy en día los móviles cuentan con una amplia variedad de herramientas digitales sumamente útiles y entretenidas. Sin embargo, para muchos, la complejidad inherente a estos dispositivos puede resultar abrumadora, especialmente si no se cuenta con el apoyo adecuado. Dando respuesta a esta necesidad, Canal Sénior ha desarrollado una iniciativa que invita a sacar el máximo provecho de los teléfonos móviles, con su nuevo curso en formato audiovisual que desmitifica y simplifica el uso de las herramientas digitales.

Nuevo curso de clases en vídeo para aprender a sacar más partido al teléfono móvil Mientras la tecnología avanza rápidamente, Canal Sénior contribuye a cerrar la brecha generacional, ofreciendo conocimientos esenciales de manera accesible y gratuita para las personas que buscan mejorar sus habilidades con las herramientas digitales. A partir del compromiso de apoyar y capacitar a las personas mayores de 55 años en el aprovechamiento total de sus dispositivos móviles, Canal Sénior ha lanzado un innovador curso en vídeo centrado en el dominio de los móviles. La propuesta busca no solo desentrañar las complejidades de estos equipos, sino también empoderar a los usuarios para que utilicen las funcionalidades digitales de manera eficiente y segura.

Las clases, presentadas en píldoras de 5 a 12 minutos o en sesiones completas de menos de una hora, ofrecen un enfoque ágil, sencillo y práctico para aprender a utilizar las diversas herramientas digitales. El contenido, accesible y fácil de entender, abarca múltiples posibilidades que van desde la personalización y la edición de contenido, hasta la protección y la eficiencia del móvil.

Aprender sobre herramientas digitales de manera gratuita El curso de Canal Senior está estratégicamente dosificado en distintas piezas audiovisuales que se adecúan a diferentes disponibilidades horarias. Gracias a que están disponibles en su plataforma online, el usuario las puede ver en cualquier momento, seleccionando la temática que le interesa abordar. Por ejemplo, una parte esencial del curso incluye lecciones sobre la organización de las pantallas, widgets y fondos del teléfono móvil. Mientras que otra, enseña a los participantes a capturar y editar fotos y vídeos como verdaderos expertos. Además, se proporcionan técnicas clave para evitar la saturación del dispositivo, limpiar la caché y almacenar información importante, como contactos y fechas en la agenda.

Canal Sénior no solo ofrece conocimientos prácticos, sino que también enfatiza la importancia de la seguridad digital. A través de recomendaciones detalladas, los usuarios aprenden a salvaguardar su privacidad y a realizar compras de manera segura en línea.

Para acceder a todo el contenido, la persona interesada solo tiene que acceder a la plataforma y registrarse, sin costo alguno. La combinación única de entretenimiento y aprendizaje en línea de Canal Senior promueve la confianza y la seguridad en el uso de las herramientas digitales entre los adultos, con acceso a conocimientos valiosos de manera sencilla y gratuita.