El escritor saguntino Gregorio Muelas sitúa 'CAOS. El águila y la cruz', entre las novelas históricas más vendidas

Gregorio Muelas, con una sólida trayectoria como librero, ha logrado destacar como exitoso autor de novelas históricas

Grandes batallas, intrigas palaciegas, amenazas externas de alamanes, francos y sármatas, así como una dosis de aventura protagonizada por Crispo, el primogénito de Constantino, se combinan con maestría en la novela

La trama se sitúa en el siglo IV d.C., durante uno de los periodos más convulsos y desconocidos de la Antigua Roma

La novela histórica, apreciada por los entusiastas que valoran la fusión de ficción y rigor histórico, presenta algunos de los lanzamientos más esperados del año, entre los que sobresale la última obra del escritor saguntino Gregorio Muelas, titulada CAOS. El águila y la cruz, editada por Olé Libros.

El águila y la cruz transporta a los lectores a los albores del siglo IV d.C., explorando las vidas paralelas de los descendientes de la primera Tetrarquía, cuyas ambiciones los conducirán a un enfrentamiento directo por el dominio en el Imperio Romano.

En el año 310 d.C., el Imperio Romano se halla en su punto más álgido de división. El sistema de la Tetrarquía, diseñado por Diocleciano, se encamina inexorablemente hacia su ocaso. Mientras el fundador disfruta de su retiro en el palacio de Spalatum, su heredero, Galerio, enfrenta una enfermedad devastadora. En esta coyuntura crítica, Constantino y Majencio compiten ferozmente por el control de Roma en el Occidente, mientras Licinio y Maximino Daia se enzarzan en una lucha encarnizada por la supremacía en Tracia, en el Oriente. La contienda es implacable: solo puede subsistir un líder en cada rincón del vasto Imperio. “La novela acoge épicas batallas, como la célebre de Puente Milvio en el año 312 d.C., no solo entre romanos, sino también enfrentando amenazas externas de alamanes, francos y sármatas más allá del limes”, destaca su autor.

La novela se ve enriquecida por intrigas palaciegas en lugares como Augusta Treverorum (Galia) y Tesalónica (Macedonia), donde las emperatrices Fausta y Valeria buscan imponer su voluntad, respectivamente, contra Helena, la madre de Constantino, y contra los hados. “En novela se desarrollan paralelamente historias de amor y erotismo, sugiriendo la conexión inherente entre el poder y la sexualidad”, relatos que para el autor son fundamentales si se quiere entender esta parte de la historia.

Como colofón, Gregorio Muelas ofrece una narrativa sumamente viajera, llevando a sus personajes a recorrer todo el orbis romanum, desde Saguntum, la pequeña patria del narrador Firminiano (alter ego del autor), hasta las arenas del desierto de Persia.

En definitiva, Muelas, con maestría excepcional, reconstruye la grandeza, la ambición, la violencia y la sensualidad de la Roma imperial en los albores del siglo IV. Elevando la acción histórica más allá de las convenciones del género, la novela sumerge a los lectores en un fascinante panorama donde la lucha por el poder se entrelaza con las complejidades humanas y los destinos entrelazados de los protagonistas.

Con esto, Gregorio Muelas se abre camino en la distinguida lista de autores valencianos que han dejado su huella al narrar la historia de la Antigua Roma. La novela se inscribe en una serie denominada CAOS, que abordará otros dos volúmenes, completando una trilogía sobre este periodo de la Antigua Roma.

Sobre el autor Gregorio Muelas Bermúdez nace en Sagunto en 1977. Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. Ha realizado los cursos de Doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea. Especialista en Enseñanza de la Lengua Española y Literatura por la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ejerce la crítica literaria en diversas publicaciones digitales e impresas, como Quimera, Paraíso, Achtung!, Estación Poesía, El coloquio de los perros, Mundiario, etc. Es codirector y editor de CRÁTERA Revista de crítica y poesía contemporánea, miembro de la junta directiva de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE) y del consejo editorial de la web Todo Literatura.

Ha publicado trabajos de creación e investigación literaria en revistas culturales y universitarias de Argelia, Estados Unidos, Colombia, México, Puerto Rico y Rumanía, y ha sido traducido al alemán, inglés, portugués y rumano. Ha publicado los poemarios Aunque me borre el tiempo (2010), Un fragmento de eternidad (2014) y Estado de acédia (2019); el libro de guiones de cine Cuando la aurora le hable al tiempo (2011); los libros de haikus La soledad encendida (2015 y 2021) y A la luz de la flor del almendro (2017), y el libro de crítica y ensayo Polifonía de lo inmanente. Apuntes sobre poesía española contemporánea (2010-2017). Además, ha sido incluido en diversas antologías internacionales, como Cartografías de Orfeo. Antología de joven poesía valenciana (Isla Negra, Puerto Rico, 2014).