Aiper, innovación y diseño al servicio de la sostenibilidad en Piscinas & Wellness

Durante el encuentro profesional Piscinas & Wellness de Barcelona ha contado con stand propio en el pabellón 2 donde se han mostrado sus principales productos de la serie Seagull. Además de las demostraciones de producto, los asistentes han podido disfrutar de una cena exclusiva en el restaurante Òleum y de una pool party en el stand de la marca Aiper ha sido una de las marcas punteras que han participado en Piscinas & Wellness, una de las citas profesionales más relevantes de nuestro país relacionadas con sector de la piscina de uso residencial, público, wellness y outdoor; y a la que acuden más de 13.000 visitantes.

Desde el stand D90, la marca ha tenido la oportunidad de dar a conocer de primera mano sus principales productos subacuáticos que han revolucionado el futuro de la limpieza de piscinas, como los pertenecientes a la serie Seagull. La serie Seagull (Seagull Pro, Seagull Plus y Seagull SE) de Aiper y sus tres modelos está diseñada para eliminar completamente el estrés de la limpieza de la piscina, haciendo que su uso en casa sea tan relajante como estar en un hotel o en un resort.

Durante la feria, que ha dado comienzo el 27 de noviembre, ha tenido lugar la 4.ª edición de los Premios Wellness Experience 2023, donde la marca ha sido reconocida por el desarrollo de productos alineados con el uso de energías renovables. Por ello, en la categoría de Innovación ha sido galardonado el Surfer M1, caracterizado por ser el primer skimmer robótico que se carga con energía solar.

Este reconocimiento subraya el compromiso adquirido por Aiper en la optimización de la limpieza de piscinas, especialmente en su nueva gama de productos, donde el diseño de producto, el desarrollo tecnológico y la innovación se ponen al servicio de la sostenibilidad medioambiental.

Además de dar a conocer los principales productos de su portfolio, la marca ha tenido la oportunidad de organizar, durante la noche del 28, una cena exclusiva en el prestigioso restaurante Òleum de Barcelona a la que han acudido más de 30 personas en calidad de stakeholders, proveedores y KOL.

Y como evento profesional, en el que la piscina es el epicentro, no podía faltar una auténtica pool party donde los asistentes han podido disfrutar de buena música y gastronomía de la mano de una de las marcas más revolucionarias del sector.

Para obtener más información sobre la gama completa de productos de limpieza robóticos de Aiper, visitar eu.aiper.com

Acerca de Aiper

Aiper es el principal creador global de innovadores limpiadores de piscinas robóticos inalámbricos, con la misión de llevar las vacaciones a casa al inspirar a los propietarios de piscinas a convertir sus patios en un oasis personal con la ayuda de soluciones de limpieza más inteligentes. Después de investigar a fondo los puntos problemáticos de los limpiadores de piscinas tradicionales, la compañía se embarcó en un camino para fusionar la tecnología con un diseño innovador y crear los limpiadores de piscinas robóticos más fáciles de usar del mundo, que no solo son libres de cables y sin complicaciones, sino que también pueden manejar automáticamente todo el trabajo sucio para que los propietarios de piscinas dejen de limpiar manualmente. A diferencia de otros productos en el mercado, cada robot de Aiper está garantizado para minimizar el tiempo y el dinero gastado en la labor de limpieza y brindar más tiempo para disfrutar de momentos de calidad con amigos y familiares junto a la piscina. A través de esto, Aiper se ha ganado su lugar como el mejor limpiador de piscinas robótico inalámbrico del mundo desde su lanzamiento. En 2023, el Aiper Seagull Pro fue nombrado homenajeado del premio CES 2023 Innovations Award.