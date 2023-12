Concesión de licencia de obra para 'Los Jardines del Mar', Torremolinos, por Luxury Properties & Decor

Torremolinos, diciembre de 2023 - Luxury Properties & Decor, comercializadora del proyecto junto al grupo "Los Jardines” han celebrado la reciente concesión de la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Torremolinos, hito significativo para esta promoción inmobiliaria que redefine el lujo en la codiciada zona turística de Playamar, a un paseo de la playa y ubicada en la calle Pan Triste nº 5-7.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha dado luz verde al proyecto inmobiliario de “Los Jardines del Mar” mediante la concesión de la licencia de obra en el desarrollo de este proyecto ubicado en la zona de Playamar de Torremolinos. La urbanización, compuesta por 13 apartamentos y áticos, se erige como un testimonio más, de la visión vanguardista del grupo promotor “Los Jardines”. Cada vivienda ofrece piscinas privadas en sus terrazas y vistas panorámicas al mar, representando la elegancia y el confort en su máxima expresión. Con distintas orientaciones panorámicas de 180 grados al mar, cada residencia dispone de una identidad única y singular.

La exclusividad de este proyecto se refleja en la diversidad de opciones que ofrece, desde acogedores apartamentos de 1 y 2 dormitorios hasta áticos-dúplex con amplias terrazas de diseño moderno. El estilo arquitectónico contemporáneo incorpora materiales de primera calidad y las últimas tecnologías para garantizar el lujo y la comodidad.

Gema Montero, CEO de Luxury Properties & Decor y fundadora de la reconocida agencia comercializadora del proyecto, ha compartido su entusiasmo por este logro. "La concesión de la licencia de obra es un paso significativo hacia la realización de 'Los Jardines del Mar'. Estamos comprometidos con la creación de espacios excepcionales que no solo satisfacen necesidades, sino que también trascienden las expectativas de nuestros clientes" ha explicado.

Hasta la fecha, Luxury Properties & Decor ha obtenido la reserva del 60 por ciento de las viviendas, atendiendo la demanda del mercado y la confianza depositada por parte del Grupo Promotor y ha demostrado ser un aliado valioso en este proyecto mediante su compromiso con la excelencia y su trayectoria en el mercado inmobiliario de lujo, siendo ‘Los Jardines del Mar', el 3º proyecto que comercializa de este grupo promotor, tras los casos de pleno éxito de promociones anteriores en Torremolinos: Terrazas del Mar y Castillo San Miguel.

Luxury Properties & Decor no solo se destaca por sus proyectos residenciales, sino que también lidera iniciativas para la regeneración urbanística en la Costa del Sol. Gema Montero ha afirmado que "estamos comprometidos con el desarrollo de proyectos icónicos que no solo atraigan a inversores, sino que también contribuyan al crecimiento sostenible de Torremolinos y la Costa del Sol en su conjunto."

Para cualquier información adicional sobre Los Jardines del Mar, pueden ponerse en contacto con las oficinas centrales de LUXURY PROPERTIES & DECOR en Avda. Palma de Mallorca 57, Torremolinos.