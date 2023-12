Aprender las claves de la comunicación verbal y no verbal con el experto Fernando Miralles

Desde la Grecia antigua hasta la actualidad, la oralidad y la comunicación han sido habilidades clave para destacar y desenvolverse en la mayoría de las áreas de la vida profesional y personal. Si bien para muchos esta es una capacidad innata, para otros es un desafío a conquistar, que requiere práctica y confianza. Así lo defiende Fernando Miralles, un especialista en oratoria que destaca como experto en la enseñanza de la comunicación verbal y no verbal.

Su curso, diseñado con maestría, no solo desvela los secretos de la comunicación verbal, sino que también explora las sutilezas de la comunicación no verbal, transformando a sus alumnos en comunicadores excepcionales.

Comunicación verbal con Fernando Miralles El curso online de comunicación verbal de Fernando Miralles está diseñado para transformar a cualquier individuo en un orador fluido y confiado, sin importar su nivel de experiencia. Con clases audiovisuales semanales, esta formación se centra en el poder del lenguaje hablado, explicando cómo utilizarlo de manera efectiva para retener la atención de la audiencia.

Independientemente del nivel de habilidad y de los objetivos de este aprendizaje, los participantes adquieren estrategias esenciales que los ayudan a convertirse en personas capaces de comunicar con elocuencia para ser escuchadas en cualquier ámbito cotidiano o laboral.

Sin embargo, en su curso, Miralles también aborda las claves esenciales de la comunicación no verbal, entendiendo que tanto la mirada, como el tono de voz, la postura y hasta los gestos, intervienen en el impacto del mensaje.

Claves y técnicas para el éxito en la comunicación El curso de Miralles ofrece una amplia gama de habilidades y técnicas esenciales para convertirse en un comunicador destacado. Proporcionando consejos, estrategias y ejercicios, Fernando enseña a ser atractivo a partir de la oratoria y la gestualidad desde un primer momento, ya que el saber cómo captar la atención de manera inmediata es esencial para mantener el interés y la participación de la audiencia a lo largo de una presentación. Desde hablar en público sin temor ni nervios, evitando errores y titubeos, hasta persuadir al público de manera infalible o hacerlo emocionar, los participantes obtienen todas las herramientas necesarias para sobresalir en cualquier situación de comunicación.

Estas clases de comunicación verbal están diseñadas para satisfacer las necesidades de diversos grupos, tanto de personas que desean mejorar sus habilidades de comunicación en general, como los emprendedores que buscan influir en la toma de decisiones y aumentar sus ventas. A su vez, estas clases están dirigidas también a empresarios que desean liderar sus equipos de manera más eficaz.

Con un enfoque práctico y accesible, Miralles empodera a sus estudiantes para que dominen la comunicación verbal y no verbal con un impacto positivo en todos los aspectos de sus vidas.