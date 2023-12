Air-Fi y Cambium Networks impulsan un nuevo modelo de conectividad en el ámbito educativo

El WiFi de máxima capacidad y disponibilidad es un factor clave en los nuevos modelos educativos definidos por la movilidad y el uso de múltiples dispositivos por usuario: portátiles, tablets, consolas, impresoras, smartwaches, etc. Los nuevos desafíos de la conectividad inalámbrica en Universidades y Centros Educativos han sido el eje de la Jornada organizada Air-Fi, especialista en redes WiFi de Alta Capacidad, y Cambium Networks, celebrada la pasada semana en Barcelona y que reunió a CIOs y docentes de las principales instituciones educativas de Cataluña.

Según los organizadores, el WiFi de máxima capacidad y disponibilidad es un factor clave en los nuevos modelos educativos definidos por la movilidad y el uso de múltiples dispositivos por usuario: portátiles, tablets, consolas, impresoras, smartwaches, etc. Un proceso que ha triplicado el número de dispositivos wireless en los campus, y que obliga a las universidades y centros educativos a dar soporte a este crecimiento.

WiFi, factor de atracción

Además, los centros educativos quieren un WiFi de calidad para atraer a nuevos estudiantes. Los profesores utilizan intensivamente la conectividad inalámbrica para compartir nuevos contenidos digitales (vídeo, presentaciones) y los estudiantes la demandan porque para su generación ya es una utilidad fundamental.

WiFi flexible, fiable y potente

Para los participantes en la Jornada, el WiFi en las aulas ya no es una aspiración, es una necesidad, tan importante como los libros de texto y los cuadernos. Una WiFi flexible, fiable y potente, para acomodar la creciente necesidad basada en las Iniciativas de los estudiantes y las políticas BYOD (Bring Your Own Device). Además de atender las necesidades de crecimiento actuales, las redes deben ser capaces de adaptarse a los nuevos estándares que van surgiendo cada pocos años y dar respuestas a las necesidades para los próximos 5-10 años.

Transformación educativa

Los métodos pedagógicos y el replanteamiento de los espacios educativos orientados a sustituir el "poder hacer" por el "saber hacer", son otra variable donde la conectividad es clave. Aulas que permiten múltiples configuraciones: donde atender, exponer, colaborar, concentrarse, estudiar, etc. En paralelo, los espacios comunes -zonas de acogida, pasillos, cafetería, biblioteca, zonas exteriores- se transforman en zonas de aprendizaje y trabajo en equipo, que además de ser entornos donde se congregan muchos usuarios, requieren la mejor conectividad.

WiFi gestionado en la nube de Cambium Networks

En este escenario, Cambium Networks ofrece una solución inalámbrica única y escalable que puede dimensionarse adecuadamente para satisfacer las crecientes necesidades de conectividad. Desde pequeñas aulas a espacios de alta densidad (tales como auditorios y bibliotecas), Cambium Networks ofrece un porfolio escalable de soluciones, al tiempo que reduce significativamente la cantidad de equipamiento requerido.

Miles de escuelas de todo el mundo han elegido Cambium Networks para ayudarles a construir una red WiFi que no tiene que ser reemplazada cada 5 años (o menos). Sus soluciones inalámbricas son modulares, totalmente actualizables, con un hardware programable que puede crecer y adaptarse a medida que su red lo hace y permite una vida útil de hasta 10 años.

Para Cambium, el Wireless es una ventaja competitiva estratégica que acelera el aprendizaje y permite a los centros educativos ofrecer más que nunca, llevando a las aulas nuevas soluciones para compartir contenidos y mejorar el proceso de aprendizaje. Y hacerlo reduciendo los costes de infraestructura y despliegue, logrando una capacidad cuatro veces superior. Las soluciones de Cambium Networks no son una evolución del cable, sino que se desarrollaron íntegramente con la visión puesta en el crecimiento inalámbrico. Sus ventajas incluyen menor densidad de equipos, alta densidad de usuarios, visibilidad y control de aplicaciones y la posibilidad de escalar con la demanda.

Las claves de Cambium Networks para entornos universitarios contempla dar soporte a aplicaciones críticas como Moodle, Blackboard, Learning Management Systems para asegurar que el progreso de enseñanza no se interrumpa; el despliegue más rápido y fácil con menos equipamientos e infraestructuras de soporte; la aceleración y simplificación en la incorporación de nuevos estudiantes con dispositivos cambiantes y control de acceso completo; un hardware escalable a las nuevas tecnologías WiFi6 y WiFi6E sin requerir reemplazar ningún equipamiento; y modelo zero touch provisioning y activación online automática.