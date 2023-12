wefox lanza una nueva campaña de comunicación con la que fortalece su modelo de negocio

La compañía ha presentado su nuevo eslogan de marca "Empowering Insurance", transmitiendo el mensaje de que va más allá del ámbito de los seguros convencionales, ofreciendo un conjunto completo de soluciones integrales de seguros basadas en la tecnología. La insurtech alemana continúa esforzándose en el desarrollo y perfeccionamiento de su plataforma tecnológica, la cual emplea inteligencia artificial, análisis de datos y automatización wefox, la insurtech líder a nivel mundial, ha presentado una nueva campaña de comunicación bajo el lema "wefox Empowering Insurance", marcando un hito significativo en su trayectoria y reafirmando su carácter diferenciador más allá de los seguros convencionales. Con este lema, la compañía enfatiza su compromiso con ofrecer soluciones integrales de seguros impulsadas por la tecnología.

Este lanzamiento no solo representa un hito significativo en la historia de la empresa, sino también un testimonio de su evolución. Julian Teicke, CEO y cofundador de wefox, ha declarado que: "Cuando fundamos wefox, fue con la promesa de proporcionar seguridad a las personas. Nuestra visión era devolver el seguro a sus raíces haciéndolo sencillo, accesible y adecuado para que las personas y todo lo que aprecian estén seguros y protegidos. Por ello, desde el principio, hemos apostado por la tecnología para poder cumplir con nuestra promesa".

A lo largo de su trayectoria, la empresa ha adquirido una gran experiencia en el sector al identificar y abordar diversas carencias dentro del ecosistema de seguros. Esta capacidad para reconocer las necesidades no cubiertas y proponer soluciones efectivas ha sido esencial para el desarrollo de la actual plataforma tecnológica de wefox, ya que al cerrar brechas y mejorar la eficiencia, la plataforma juega un papel vital fomentando un creciente número de corredores y socios y transformando así la experiencia en el mundo de los seguros. Asimismo, Sergi Baños, Chief Platform Officer (CPO) de wefox, subraya la importancia de potenciar el seguro como parte de la estrategia empresarial: "Enfatiza nuestro compromiso de utilizar la tecnología para ofrecer productos de seguros que satisfagan las necesidades de hoy y las incertidumbres del mañana".

La insurtech alemana continúa esforzándose en el desarrollo y perfeccionamiento de su plataforma tecnológica, la cual emplea inteligencia artificial, análisis de datos y automatización. Este enfoque tiene como objetivo simplificar los procesos de seguros, mejorar la evaluación de riesgos y elevar las experiencias de clientes, ya sea para compañías de seguros, corredores, socios o clientes individuales. Y, es que, wefox no solo ofrece soluciones de seguros, sino que se posiciona como arquitecto de seguridad para todos sus clientes, comprometido en proporcionar un entorno seguro y protegido que mira hacia el futuro, donde la innovación y la tecnología se entrelazan para proteger a quienes sirve.