Juanjo Serrano lanza su página web gracias al Kit Digital

Juanjo Serrano (carpintería de aluminio), da la bienvenida a su nueva página web con su Kit Digital. Ahora, gracias a ello, los clientes pueden acceder fácilmente a información sobre la transformación y reforma de estructuras existentes como la creación de obras nuevas, ofreciendo soluciones integrales para satisfacer las necesidades de sus clientes. La nueva página web ofrece a los usuarios un espacio interactivo donde podrán explorar en detalle los servicios de su empresa y recibir asesoramiento de manera accesible y práctica.

Fundada en octubre de 1996, esta empresa familiar se caracteriza por contar con fabricación propia en la mayoría de los productos que comercializa, todos ellos de excelente calidad. Tienen una gran experiencia, llevan más de dos décadas de experiencia en su trabajo. Están situados en una amplia nave en Carrer Camí del Mas d'en Cisa, 4, en Sentmenat, donde preparan y/o elaboran sus creaciones.

La carpintería de aluminio de Juanjo es una entidad especializada, se dedica con excelencia a la manufactura de diversos productos utilizando el aluminio. Todos sus productos son a medida de lo que el cliente necesite, ya sea para hacer claraboyas, ventanas, puertas, entre muchas más opciones, todas a la medida deseada por el cliente.

Además, la empresa ofrece soluciones avanzadas, como sistemas de motorización para persianas y ventanas (todos sus productos se pueden motorizar), otras empresas del mismo sector no pueden dar este servicio porque no son lo suficientemente especializadas. Se destacan por su compromiso con la calidad y la innovación en cada producto.

La empresa de Juanjo ofrece los siguientes servicios de primera calidad:

Reformas: Reforman espacios, adaptándolos a todas las necesidades y con un servicio de alta calidad.

Obra nueva: Realizan desde cero cualquier servicio de forma personalizada, a raíz de las peticiones de los clientes.

Se enorgullece de su evolución y compromiso con la excelencia. La introducción del Kit Digital refleja la voluntad constante de la empresa de mejorar y adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes. La incorporación del Kit Digital no solo representa una mejora significativa, sino también evidencia la firme determinación de la empresa para adaptarse de manera continua a las cambiantes necesidades de sus clientes.