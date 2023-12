'Portaos bien', así es el spot sostenible de Turrones Picó con Luna Fulgencio que se ha convertido en viral

El anuncio de Turrones Picó, donde se pide a los adultos que se porten bien con el planeta, se hace viral y obtiene más de 3 millones de reproducciones en redes sociales en poco más de dos semanas La historia protagonizada por la joven actriz Luna Fulgencio, donde visita varias casas para pedir de aguinaldo a los adultos que se porten bien con el planeta, ha resultado ser un spot viral que ha conquistado las redes sociales. En poco más de dos semanas, ha superado los 3,3 millones de reproducciones en Instagram y acumula más de 13 mil reacciones.

La campaña de la firma jijonenca Turrones Picó, basada en la necesidad de cuidar el medio ambiente, con una historia original y un mensaje sostenible, ha provocado una reacción muy positiva en su lanzamiento, donde los propios seguidores aplauden la necesidad de concienciar sobre el cuidado planeta y han mostrado sus mensajes de satisfacción, desde "No puede gustarme más este anuncio, dulce, original y con un gran mensaje" hasta "Siempre pidiéndole a los peques, ahora nos toca a nosotros".

La historia arranca el día 24 de diciembre donde tres amigos liderados por la actriz Luna Fulgencio, protagonista de la popular saga de películas ‘Padre no hay más que uno’ y ‘A todo tren’, van casa por casa para felicitar la Navidad y pedir un aguinaldo muy especial, ya que lejos de la tradicional recompensa, lo que quieren los niños es que los adultos "se porten bien con el entorno" al tiempo que la protagonista argumenta que si no cuidan el planeta contribuyen a la contaminación, a la deforestación y al cambio climático, destacando la alteración de los ecosistemas y los hábitats disminuyendo la población de importantes polinizadores como las abejas, que son esenciales en la producción de alimentos como el turrón porque sin ellas no habría miel y sin miel, no se podría disfrutar de uno de los dulces más típicos de la Navidad.

Frenar la desaparición de las abejas

Turrones Picó y la agencia de publicidad Siberia son los artífices de esta campaña, con una apuesta por la sostenibilidad durante los últimos 4 años, concursos e iniciativas que abordan la necesidad de respetar el Medio Ambiente y cuidar a las abejas.

Ana Picó, directora de calidad de Turrones Picó, ha mostrado su agradecimiento "nuestra intención con cada campaña es la de concienciar y con respuestas como la obtenida con Portaos Bien, cumplimos todos los objetivos de hacer llegar un mensaje sostenible, con su toque de dulzura".

Spot, concurso escolar y consejos medioambientales

El spot ‘Portaos bien’ protagonizado por Luna Fulgencio, es la pieza principal de la campaña navideña de Turrones Picó, complementado con un concurso escolar de redacción en el que más de 8.000 alumnos de primaria de toda España han escrito una carta a sus padres para pedirles que cuiden el planeta. A estas acciones se les suma un decálogo de consejos para cambiar el mundo que se pueden encontrar en portemonosbien.com

Vídeos

Spot Portaos bien de Turrones Picó