Oikocredit publica su Impact Report

Las organizaciones socias de la cooperativa han alcanzado a más de 40 millones de clientes y a casi 2 millones de pymes. Se ha llegado a más de 2 millones de agricultores y se ha proporcionado acceso a energía limpia a 121.000 personas. Un 34% de las organizaciones socias de microfinanzas tiene, al menos, un 50 % de mujeres en su liderazgo. Además, las mujeres ocuparon el 21% de los puestos del consejo y el 19% de las funciones de la alta dirección dentro de las entidades de servicios financieros en 2021 Oikocredit, entidad cooperativa internacional dedicada a las finanzas éticas contra la pobreza, ha publicado recientemente su Impact Report 2023. El informe desarrolla con todo detalle toda la actividad de impacto social de la cooperativa en sus sectores prioritarios (microfinanzas, agricultura sostenible y energías renovables), su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con más de 50 indicadores, así como también su apoyo e implicación en la implementación de un completo proyecto de desarrollo de capacidades.

En medio de la actual incertidumbre económica global, Oikocredit ha obtenido notables logros y resultados positivos en el ámbito de la inclusión financiera: las organizaciones socias de la cooperativa han alcanzado a más de 40 millones de clientes del Sur Global y a casi 2 millones de pymes; el 87% de los clientes a los que llegaron las organizaciones socias para la inclusión han sido mujeres, y el 67% se encontraban en zonas rurales.

Por otra parte, y fruto de las colaboraciones de Oikocredit con organizaciones agrícolas, se ha llegado a más de 2 millones de agricultores, mientras que, las asociadas al sector de las energías renovables, han proporcionado acceso a energía limpia a 121.000 personas. Además, como parte de su compromiso continuo con la mejora de la vida de las personas, han destinado más de 600.000 euros a iniciativas de desarrollo de capacidades.

"Los datos recogidos en el último Impact Report, reflejan el compromiso de Oikocredit y su firme determinación de contribuir positivamente en un entorno desafiante y dinámico," comenta Rose Serrano, responsable de relaciones con los inversores en España de Oikocredit.

Diversidad de género y liderazgo

Diversidad de género y liderazgo cuentan con una destacada presencia en este informe de impacto anual. Desde su fundación, en 1975, Oikocredit ha mantenido como objetivo primordial el aumento de oportunidades y recursos económicos para las mujeres, en perfecta consonancia con su visión de una sociedad justa. Este compromiso se traduce concretamente en la atención a las mujeres como clientes, reconociendo su imperativa participación en las instancias donde se toman decisiones. Además, Oikocredit también respalda activamente la diversidad de género y el liderazgo de las mujeres a nivel institucional en su diálogo e interacción con las organizaciones socias.

Los datos que aporta el informe de impacto son muy significativos: cerca de un 34% de las organizaciones socias de microfinanzas tiene, al menos, un 50 % de mujeres en su liderazgo. Además, las mujeres ocuparon el 21% de los puestos del consejo y el 19% de las funciones de la alta dirección dentro de las entidades de servicios financieros en 2021.

En este sentido, el Proyecto Women’s Innovation for Sustainable Enterprises (Wise) es una iniciativa llevada a cabo en Ghana con el objetivo de incrementar el acceso al empoderamiento económico, al bienestar y al crecimiento económico inclusivo para las mujeres a través de productos y servicios financieros diseñados especialmente para ellas.

Historias reales y proyectos de impacto

El informe también destaca las historias de varios socios que ayudaron a clientes finales a expandir sus negocios y llevar un cambio social positivo a sus comunidades. Clientes como Rita que solicitó un préstamo de 18 meses a Svasti, organización socia en la India, para comprar existencias para su establecimiento en un momento en el que estaba haciendo frente a varias dificultades; la boliviana Karminia Vilegas, a la cual otro de los socios adelantó dinero para hacer crecer su negocio de calzados cuando otros no estaban dispuestos a hacerlo; o Arnuldo Martínez y Mirna Valdez, productores de hierba limón, hierba luisa y cítricos durante 16 años, a los que la Cooperativa La Norteña, organización socia de Oikocredit en Paraguay ha proporcionado un préstamo para el alquiler de equipos para limpiar sus campos.

Además, el Impact Report 2023, recoge los principales proyectos de impacto desarrollados por la cooperativa en los últimos 12 meses. LV Prasad Eye Institute es una iniciativa destinada a habilitar suministros de energía renovable para los hospitales que atienden a comunidades de rentas bajas en India. Por su parte, Oikocredit también está llevando a cabo un programa de mejora del potencial de rentabilidad en el sector cafetero en Perú, con el objetivo de acelerar el crecimiento de 14 cooperativas productoras de café y mejorar su capacidad de inversión, reduciendo los riesgos comerciales, de precios y medioambientales.

Oikocredit, 50 años invirtiendo en las personas

Oikocredit es una entidad cooperativa internacional con sede en los Países Bajos y casi 50 años de trayectoria enfocada en las finanzas éticas contra la pobreza, conforme a los principios de Exclusión, Compromiso, Transparencia, Participación y Coherencia, según reconoce el ranking del Observatorio de finanzas éticas. Oikocredit, la mayor cooperativa de inversión de impacto enfocada a los países del Sur Glogal, tiene como principal propósito es mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades de bajos ingresos en África, Asia y América Latina – Caribe.

Este objetivo lo consigue aumentando el acceso a los servicios financieros a las personas que más lo necesitan, además de proporcionar apoyo no financiero, como el desarrollo de capacidades en las organizaciones que financia y que son sus socias directas. Su impacto crea oportunidades para que las personas más vulnerables incrementen sus ingresos y su capacidad de ahorrar, a la vez que les posibilita la oportunidad de crear empresas sólidas y el acceso a recursos para un futuro sostenible para sí mismos, sus familias y las comunidades en las que viven.