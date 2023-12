Propuestas de Rusticae para la última escapada rural del año

El final de un año siempre invita a la reflexión y la celebración, y también despierta el deseo de buscar experiencias únicas con las que despedir un año que acaba y dar la bienvenida a todo lo que está por llegar Escaparse a alguno de los alojamientos de Club de Selección Rusticae puede ser la mejor manera de apurar los últimos días del año, pudiendo desconectar del estrés, conectar con la naturaleza, descubrir el placer de las cosas sencillas y, por supuesto, vivir experiencias únicas y momentos inolvidables en pareja, con la familia o con amigos.

Escapada familiar

Para una escapada en familia en la que disfrutar de un ambiente acogedor y 100% navideño, la primera propuesta es La Casita de Cabrejas - Rusticae, en Jabaga (Cuenca). Un encantador hotelito de 13 habitaciones, rodeado de viñedos y jardines, donde sentirse como en casa. Es ideal para familias, ya que algunas de sus habitaciones, en concreto la suite y la villa independiente, tienen capacidad para hasta 5 personas.

Puede que sea por su salón con chimenea, o por su salón con una gran mesa para todos, por sus amplias habitaciones donde no falta detalle o, simplemente, porque sus anfitriones saben hacer que el huésped se sienta único y especial, pero lo que no da lugar a dudas es que La Casita de Cabrejas es el rincón ideal para disfrutar de una navidad hogareña fuera de casa. Además, su restaurante presenta una carta basada en platos de la gastronomía típica local y en estas fechas proponen unos menús especiales de Navidad, Nochevieja y Año Nuevo.

Escapada de descanso y desconexión

Si este es el plan, la propuesta de Rusticae es disfrutar de una auténtica fábrica de sueños. Así es el Hotel Somnifabrik – Rusticae en Valderrobres (Teruel), un hotel boutique único y vanguardista que ocupa la que fuera una antigua fábrica de papel, rehabilitada respetando la arquitectura original y donde se han recuperado texturas y elementos originales. Así, cada una de sus 14 habitaciones es única, y todas han sido cuidadosamente diseñadas con atención al detalle, creando un ambiente acogedor y sofisticado que proporciona una sensación de confort y bienestar en perfecta armonía con el propio edificio y su entorno natural.

El hotel cuenta con servicios exclusivos, como un spa de lujo que ofrece una selección de tratamientos relajantes que sumergen al huésped en una atmósfera sanadora en la que mimar su bienestar mental y físico. La oferta la completa su restaurante gastronómico Somiar, en el que disfrutar y conectar con la cocina experiencial del Matarraña a través de un recorrido territorial de sabores donde son parte fundamental el producto local y de proximidad, la conexión entre la tierra y fogones y la recuperación de productos en peligro de extinción. Una oda a los sentidos desde la sostenibilidad, la calidad del producto y la recuperación de los sabores tradicionales de la cocina matarrañense.

Escapada de lujo y gastronomía

Casa Anamaria Hotel & Villas – Rusticae es el destino para una escapada de este tipo. Ubicado en Ollers, en pleno corazón de la provincia de Gerona, entre la Costa Brava y los Pirineos, el hotel ocupa una antigua finca agrícola de la zona del Pla de l’Estany. El hotel tiene 28 elegantes habitaciones de diversas categorías. Rodeado de bosques de pinos y encinas, el hotel cuenta con un spa con sauna, una bodega con más de 40 vinos y cavas, una enorme piscina de agua salada con pool-bar y pista de tenis.

Sin duda, el punto fuerte del hotel es la gastronomía. Su restaurante Can Motes, dirigido por el prestigioso chef Pere Arpa, ofrece una gastronomía basada en productos del territorio, de proximidad y de alta calidad. Una cocina basada en la tradición y reinterpretada con el toque personal del chef. Para la noche de Fin de Año, propone un menú tradicional con productos de proximidad en un ambiente relajado, en medio de la naturaleza.

Escapada urbana

En la parte antigua de Cáceres se encuentra Casa Pizarro Hotel – Rusticae. Se trata de una casa señorial del siglo XVIII restaurada con mucho mimo, respetando elementos originales como bóvedas, su escalera de granito, la puerta de entrada, el zaguán o las chimeneas, y donde se han utilizado materiales de primera calidad. Un lugar idóneo para disfrutar de la magia y la historia que rodea a la ciudad de Cáceres.

La decoración de Casa Pizarro Hotel es una combinación de la elegancia y la tradición de las casas señoriales cacereñas de épocas pasadas, con un toque de modernidad y sofisticación, creando un ambiente acogedor. Cada una de sus 21 habitaciones es única, pero con el denominador común de una decoración ecléctica y su apuesta por el máximo confort. Cuatro de estas habitaciones tienen terrazas ajardinadas con vistas al Santuario de la Virgen de la Montaña y a la parte antigua de Cáceres.

Su restaurante y tapería PandeHuerta propone una oferta gastronómica de calidad basada en el producto extremeño de temporada. Cuenta además con terraza y salones para celebración de eventos.

Y, por supuesto, una escapada a las islas

En la isla canaria de Lanzarote se encuentra La Casa de los Naranjos - Rusticae. Es un coqueto hotel ubicado en un edificio catalogado como monumental dentro del Registro de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote y que ha sido reformado guardando toda su esencia para convertirlo en un Hotel Emblemático único en la isla.

Con su arquitectura tradicional y su decoración acogedora, ofrece a los huéspedes una experiencia auténtica y relajante. El hotel cuenta con 8 habitaciones, todas ellas diferentes, pero con un mismo estilo en la decoración que busca la autenticidad a través de la rehabilitación de los materiales originales e incluyendo mobiliario de anticuario o fabricado en obra con maderas antiguas. Otros espacios del hotel, como su patio interior con naranjos, la biblioteca, o la amplia terraza, se han mantenido como fueron concebidas originalmente para que los huéspedes puedan disfrutar de todo el encanto de una casa señorial del siglo XIX.

Rusticae ofrece la mejor selección de alojamientos con encanto para disfrutar de una experiencia única.