Profesionales excelentes del agro vizcaíno en 2023

La VII edición de los Premios Lorra Laboral Kutxa premian a 9 explotaciones sobresalientes y reconocen la labor de todo el agro vizcaíno en tiempos difíciles La séptima edición de los Premios Lorra Laboral Kutxa ha reunido a buena parte del primer sector de Bizkaia para reconocer las mejores prácticas profesionales y celebrar las aportaciones que realiza el sector al territorio.

Un año más, el encuentro se ha vivido como una la cita navideña a la que han acudido autoridades, profesionales, así como representantes del movimiento asociativo vinculado a Lorra -más de 4.000 productores agroalimentarios-. Han asistido el Director de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco, Jorge Garbisu; la Diputada Foral y el director del Departamento de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa y Andoni Agirrebeitia, respectivamente. Los han acompañado Jesús López de Foronda y Alberto Díaz de Guereñu, responsables de la sección Agro de Euskadi y de Bizkaia de Laboral Kutxa, respectivamente, así como el presidente de Lorra, Juan Luis Irazola.

El evento ha tenido como hilo conductor el reconocimiento a todas las explotaciones agrícolas y ganaderas de Bizkaia que conforman el primer sector.

Un reconocimiento más necesario "en tiempos tan convulsos", según las palabras del presidente de Lorra, "cuando muchas explotaciones se encuentran en serio peligro, ya no sólo por la falta de rentabilidad y valoración económica de sus productos, sino porque también está en riesgo el relevo generacional". En este sentido, se ha destacado la labor que desarrolla el agro, "aunque no sumemos mucho porcentaje en el Producto Interior Bruto de Bizkaia, gestionamos gran parte de nuestro territorio y somos la cuna de nuestra historia y nuestras tradiciones".

En este marco se ha desarrollado la entrega de los premios. Se ha resaltado el alto nivel de todas las 13 explotaciones nominadas este año, que el jurado de especialistas ha visitado y analizado desde un punto de vista integral, abarcando todas las dimensiones: económica, productiva, técnica, medioambiental, etc.

Este estudio exhaustivo avala el carácter profesional y técnico de los premios, así como la excelencia de todas las explotaciones premiadas y presentadas. Todas ellas destacan por criterios económicos, productivos y medioambientales, y por sus métodos de producción orientados a una gestión sostenible de los recursos.

En la Sección 1ª de Agricultura, el Premio a la Mejor Explotación Agrícola de Bizkaia 2023 ha sido para la explotación de Iker Villasana, Biortzatxu Baserria. Es una explotación familiar fundada en el año 2011 y ubicada en Arrieta y Fruiz. Su seña de identidad es la producción ecológica de micro vegetales, brotes o germinados, etc. que comercializa directamente y también destina a los mejores restaurantes, sumando entre sus clientes 18 estrellas Michelin.

En la Sección 2ª, de Ganadería, el Premio a la Mejor Explotación Ganadera de Bizkaia 2023 ha sido para Joseba Rekalde. Su explotación de Zeanuri está dedicada principalmente a vacuno de carne, que se vende en la carnicería de la familia ubicada en Igorre. Destaca por la dedicación familiar a lo largo de todo el circuito en la producción y venta de carne de vacuno, con un gran esmero y cuidado en el manejo del ganado.

La Sección 3ª de Emprendizaje impulsa el relevo generacional en el sector. El Premio Jóvenes Emprendedores/as- Gaztenek Bizkaia 2023 ha sido para Haizea Aretxabaleta, de la bodega Magalarte. Haizea Aretxabaleta se incorporó en 2018 a la bodega familiar en Zamudio junto a su hermano Lander. Ambos conforman la sexta generación de la familia dedicada al cultivo de la viña y la elaboración de txakoli.

La Sección 4ª es el Premio honorífico Ekinaren Ekinez 2023 a la Trayectoria Profesional de una agricultora/ganadera, que ha recaído en Mª Begoña Lumbreras, de la explotación Momoitio Baserria de Berango. Mº Begoña era una persona de asfalto sin conexión en el sector, excepto el caserío de su marido, José Miguel. Por circunstancias de la vida tuvo que dejarlo todo, así que la pareja decidió poner una pequeña huerta en Berango, que poco a poco iría creciendo. Tras un recorrido de 35 años, ahora su gran recompensa, es ir a vender los sábados a los tinglados del Arenal y ver que sus clientes valoran su producto y; sobre todo, la familia que ha estado siempre apoyándola.

Por último, la Sección 5ª es el Premio honorífico Landaren Alde 2023 para organización, persona física o jurídica por su contribución al primer sector de Bizkaia, ha sido para el Centro de Inseminación Artificial Aberekin. Esta entidad fue creada en 1985 por ganaderos y al servicio de los ganaderos. Sus oficinas centrales se encuentran en el Parque Tecnológico de Zamudio y dispone de dos unidades de producción en Derio y en Torrelavega con capacidad para 300 sementales. 50 países de los cinco continentes utilizan diariamente genética de esta entidad.