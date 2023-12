Merecer una Segunda Oportunidad. Comenzar una nueva vida libre de deudas con la ayuda de Liquida Tu Deuda Abogados

Desde que en julio de 2015 se aprobó la Ley de la Segunda Oportunidad, en el despacho de abogados de Liquida Tu Deuda han detectado que la gran mayoría de familias que solicitan ayuda tienen por máxima el deseo de querer pagar sus préstamos, de poner al día sus cuentas bancarias y poder continuar con sus tarjetas de crédito. Ellos quieren pagar, pero la realidad es otra. Las entidades financieras y bancarias no les dan posibilidades de renegociar su deuda, de ampliar el tiempo y reducir el importe mensual de sus préstamos, lo que hace imposible que estas familias y empresarios puedan seguir adelante. Se genera la intranquilidad obvia y el nerviosismo se apodera de estas personas que son “deudores de buena fe” con una situación puntual que les impide hacer frente a sus responsabilidades de pago económicas e incluso a sus responsabilidades de mantenimiento y subsistencia de la familia.

Todas estas familias y empresarios que se encuentran en dificultades económicas por distintas situaciones del incremento de los precios de consumo, de situaciones de empeoramiento de sus ingresos habituales, ya sea por negocios que no funcionan tan bien como antes, o porque antes se podía vivir con la nómina habitual y ahora se necesita un incremento en el salario que no llega para pagar la hipoteca.

Todas estas familias merecen una Segunda Oportunidad, merecen que se les considere su situación actual y se les libere de esta penuria temporal para poder así volver a vivir, libre de deudas.

¿Realmente se cancelan todas las deudas? Las más de 1.200 familias que han obtenido la exoneración de sus deudas con el despacho de abogados de Liquida Tu Deuda, dan fe de ello.

La Ley de Segunda Oportunidad, actualizada en septiembre de 2022, permite que se obtenga la cancelación definitiva de todas las deudas declaradas, incluso las que pudiera desconocer debido a que los acreedores venden sus deudas y en ocasiones se desconoce el destino de las mismas.

De hecho, muchos de los clientes de Liquida Tu Deuda desconocen quienes son los acreedores que ahora les exigen el pago, por ello cada vez es más necesario conseguir la información necesaria de estos acreedores.

¿Cómo saber quienes son mis acreedores actuales? Entre las acciones más importantes que se debe actuar es el conocimiento pleno de quienes son los actuales acreedores.

La adquisición de entidades bancarias y la venta a fondos buitre de las deudas financieras son las causa más habituales por las que muchas de las personas que les consultan desconocen quienes son estos acreedores y qué importes se les solicita pagar.

Por ello, entre los servicios de Liquida Tu Deuda despacho de abogados, tienen la gestión de averiguación en los ficheros de morosidad, en el fichero del Banco de España y la consulta en los Juzgados pertinentes de los procedimientos judiciales que tengan iniciados los clientes.

Es imprescindible conocer a estos acreedores y el importe total de las deudas para poder solicitar en su momento la cancelación de las mismas o gestionar si fuera posible una quita de las mismas o un plan de pagos en caso extremo.

Asimismo, conocer estos datos al detalle permitirá aportar soluciones como la paralización de los procedimientos judiciales existentes e impedir así el embargo de salarios y de saldo bancario, entre otros.

Aquellos que crean merecer una segunda oportunidad, no deben dudarlo y deben solicitar ayuda a profesionales con amplia experiencia y trato personalizado en Liquida Tu Deuda Abogados, donde el cliente es lo más importante.