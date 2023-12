Asesolab, asesoría contable para que los autónomos jamás se sientan solos

Muchas veces, las personas que deciden trabajar por cuenta propia en España se enfrentan a la dificultad de no tener los conocimientos contables suficientes y no poder realizar un seguimiento actualizado de los últimos cambios legislativos. Esto las puede llevar a cometer errores o generar incumplimientos normativos, con la posibilidad de recibir penalizaciones por parte de la Administración Pública.

Los autónomos que cuentan con una asesoría contable tienen la posibilidad de delegar tareas relevantes como la gestión del alta en la Seguridad Social, las planificaciones tributarias que permiten cumplir con los compromisos fiscales, la confección de los libros obligatorios del autónomo y tanto la preparación como la presentación de las declaraciones de impuestos, entre otras cosas.

En este contexto, Asesolab emerge con un completo asesoramiento contable, fiscal y laboral que ayuda a los trabajadores independientes a construir un modelo de negocio más rentable y seguro.

Un partner estratégico para los autónomos Asesolab es una firma conformada por jóvenes asesores y abogados expertos en todas las ramas del derecho que, dentro de un entorno empresarial en constante cambio, son capaces de ofrecer soluciones online actualizadas de asesoría contable, fiscal y laboral a los trabajadores autónomos.

La empresa se convierte en un partner estratégico del trabajador independiente mediante la aplicación de las herramientas contables acordes y una gestión tan eficaz como transparente de sus obligaciones financieras, fiscales y laborales. Para esto, despliega tres planes adaptativos (Básico, Estándar y Plus) con tarifas accesibles que incluyen diversos servicios orientados a cumplir con las exigencias administrativas de entes como la Agencia Tributaria, el Registro Mercantil y la Seguridad Social.

Asesolab tiene presencia tanto virtual como telefónica en todas las provincias de España y, según el nivel del servicio contratado, puede abarcar asesorías y gestiones específicas acerca de la facturación electrónica, sobre el alta del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), la tributación del IRPF por Módulos, remesas bancarias y el sistema de facturas recurrentes, entre otras cosas.

Del mismo modo, la compañía acompaña a los autónomos en la gestión del REBU, que es un impuesto dirigido a aquellos trabajadores independientes o empresas que trabajan con la compraventa de bienes usados (antigüedades, productos de arte y coleccionismo) y estén acogidos al régimen de IVA. A su vez, también interviene en la confección y presentación de otros tributos.

Soluciones en asesoría laboral Asesolab desarrolla un servicio de asesoría laboral de primera calidad para los trabajadores autónomos, a partir de disponer de una atención telefónica constante y un gestor personal para cada cliente.

En este marco, la prestación contempla asesoramientos sobre múltiples aspectos como altas y bajas de empleados, la comunicación al SEPE, cálculos de retenciones, declaración e ingreso de retenciones, gestión de nóminas mensuales y de seguros sociales e informes de costes laborales y contables.

La firma también despliega servicios legales para los trabajadores independientes que consisten en la reclamación extrajudicial de deudas, protección de datos, la posibilidad de recurrir multas y sanciones de tráfico, redacción de contratos, etcétera. Asesolab, en definitiva, simplifica los procesos contables y laborales de los autónomos para que consigan paz y seguridad financiera.