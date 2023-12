Un proveedor de servicios y herrajes para el profesional del mueble en Panamá es Trivimar

La funcionalidad, la movilidad suave y silenciosa y todos los factores relacionados con la experiencia de uso de diversos muebles, depende de la calidad de sus herrajes. Estas piezas de metal o polímero constituyen sistemas de ajuste que también logran evitar el desgaste acelerado del mobiliario, además de su nivelación en suelos irregulares. En Panamá, la empresa Trivimar se encarga de la distribución de herrajes, materiales, herramientas y servicios para la fabricación de muebles, vestidores y cocinas de máxima calidad con precios muy competitivos para el mercado nacional e internacional.

Amplia gama garantizada Desde 2012, Trivimar inició su trayectoria como distribuidora de la marca española SYSKOR y otras firmas complementarias que le han permitido armar un extenso catálogo de productos de fabricación europea, con certificados y garantías de calidad. Más de 40 años de trabajo en el sector de mobiliario de madera y afines han contribuido al éxito de los líderes de esta empresa que aplica un enfoque basado en la asesoría personalizada con amplio conocimiento de las características y funciones de cada herraje.

Al ingresar en la página web de Trivimar, los usuarios encontrarán un amplio stock que les permitirá cubrir todas sus necesidades de herrajes para que sus muebles no solo se distingan por su belleza, sino por su excelente movilidad, seguridad y funcionalidad. En la categoría de herrajes, el catálogo web dispone más de 70 productos, cada uno indispensable para aportar funcionalidad al mobiliario de cocinas, dormitorios, baños y cualquier espacio del hogar o la oficina donde se busca comodidad y organización.

Piezas como los soportes metálicos para tablillas de diferentes medidas, diversos tipos de deslizantes en varios colores, ángulos, pinzas para zócalos, soportes para fondos trasparentes, herrajes de unión angular ajustables a la decoración del espacio, placas, bases de bisagras de enganche atornillable, colgadores aéreos, tacos cuadrados de refuerzo, espejos extraíbles, pomos para puertas y muchos más productos se encuentran a solo un clic de garantizar el mejor uso a cada mueble.

Asesoría profesional Como empresa dedicada al suministro de productos y servicios para el profesional del mundo del mueble, Trivimar cuenta con un grupo de asesores que atenderán la demanda de empresas del mundo del mueble y la decoración para recomendar las mejores opciones, no solo en herrajes sino en servicios de optimización y corte de tableros, chapado de cantos y mecanizado de piezas.

En caso de que el cliente tenga algún requerimiento que no haya conseguido en la tienda online, puede comunicarse con el personal de la empresa para explicar su necesidad en concreto y recibir la respuesta más expedita y oportuna. Minimizar el desgaste de los muebles con piezas y mecanismos de alta precisión, asegurar su funcionalidad y capacidad de distribuir de manera óptima los espacios son los objetivos de esta corporación panameña que cada día gana mayor aceptación entre sus clientes, por la calidad de sus servicios, sus herrajes y otros productos.