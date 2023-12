Estos son los accesorios de papelería que no pueden faltar en la vuelta a la oficina tras la Navidad

Volver a la rutina de trabajo siempre se hace cuesta arriba, sin embargo, la firma Cuaderno Inteligente puede dar ese empujón que se necesita gracias a sus artículos perfectos para volver a la oficina Tras las Navidades se regresa a la rutina en un estado de tranquilidad y relajación, hasta que se llega al primer día de oficina, donde la presión y el estrés del que se había escapado al empezar las vacaciones vuelven a formar parte del día a día. Sin embargo, aunque se pueda pensar que es imposible reducir esos sentimientos negativos hacia el trabajo, la organización y el orden pueden ayudar a reducirlos. La firma de papelería Cuaderno Inteligente, ayuda a ello gracias a sus productos de papelería, que servirán como aliados para estar tranquilo durante el resto del año.

¿Cómo superar el primer día de vuelta al trabajo tras la Navidad?

El primer paso es respirar hondo y pensar en un orden de prioridades para las tareas, eso ayudará a poder organizarlo todo, ya que, de lo contrario, las tareas se pueden acumular e, incluso, provocar que se olviden algunas de alta prioridad.

"Parece que ser organizado es una cuestión de personalidad, pero lo cierto es que cualquier persona puede aprender a serlo o mejorar en ello, como con cualquier otra habilidad", explica Jose Miguel, director de Cuaderno Inteligente en Europa.

Aunque sí es cierto que algunas personas tienen más facilidad para organizarse que otras, que no cunda el pánico. La firma Cuaderno Inteligente ofrece unos pasos clave para crear una rutina en la oficina que mejorará la organización:

Definir los objetivos diarios: hacer una lista de todos los objetivos que se deben cumplir durante el día. Para tenerlos más claros se pueden plasmar en papel, como en un planner o un cuaderno. Escribirlos hará que sean más fáciles de recordar. Crear un orden de prioridad: dividir la lista anterior en dos columnas. Una de ellas puede ser lo que se debe cumplir sin falta y, en la otra, lo que puede esperar para el día siguiente. Realizar las tareas de la más difícil a la más fácil: de esta forma se eliminan del medio las tareas difíciles al principio del día y así, al terminar la jornada (cuando se suele estar más cansados), solo quedan las más llevaderas. Salir del entorno de trabajo: cada cierto tiempo se aconseja desconectar unos minutos de las tareas. Se puede dar un paseo por la oficina o al aire libre, tomar un café, ir al baño, etc. Cuaderno Inteligente, el aliado en la rentrée

En el trabajo hay que mostrar profesionalidad y organización, para ello, Cuaderno Inteligente puede ayudar gracias a sus planners. Aunque tienen una amplia variedad, el Planner Lilac Fields by Sof Martins (45,75€ en Cuaderno Inteligente), es la solución perfecta para enfrentar la vuelta al trabajo después de las festividades navideñas.

Desarrollado en colaboración con la influencer Sophia Martins, el Planner Lilac Fields presenta una estética limpia y delicada con flores en tonos verdes y lilas, creando un hermoso campo floral. Este planner no solo ayuda en la planificación y organización, sino que también está diseñado para alegrar cada día.

El contenido del Planner Lilac Field incluye una portada y contraportada dura, discos de tamaño G con elástico, página de presentación, instrucciones, calendarios, funda de plástico, separadores, vista semanal, mensual y anual, un recambio de 100 hojas de alta calidad (con secciones específicas para planificación anual, mensual, semanal, metas, agradecimientos, y hojas lisas y punteadas para personalizar), así como un soporte para bolígrafo o lápiz. Presentado en una elegante caja de regalo diseñada especialmente para el Lilac Fields por Sophia Martins, este producto destaca por su cuidado diseño y atención a los detalles.

Con un tamaño mediano de 190 x 25,5 mm, el Planner Lilac Fields by Sophia Martins de Cuaderno Inteligente es la herramienta completa para iniciar el nuevo año con organización, estilo y un toque de inspiración.

Los accesorios de Cuaderno Inteligente

Además del planner, otro imprescindible de la vuelta a la oficina son las herramientas que facilitan la organización y la clasificación de los documentos. En este caso, Cuaderno Inteligente, ofrece una gran variedad de accesorios que ayudan a un mayor orden y facilidad para el cumplimiento de los objetivos.

En la oficina suele ser normal que de vez en cuando se llegue a un estado de agobio causado por la acumulación de tareas, en este caso, los marcadores adhesivos (a partir de 6,55€ en cuadernointeligente.shop) pueden ayudar a dar prioridad a las tareas más importantes y que no se acumulen para la jornada siguiente.

En la misma línea, Cuaderno Inteligente también ofrece unos marcadores de página (a partir de 6,10€ en cuadernointeligente.shop) que permitirán marcar todas las reuniones importantes en el planner o cuaderno. Sus colores vivos destacarán entre las páginas para que no pierdas de vista ninguno de tus objetivos.

Asimismo, para no perder ningún documento ni ninguna hoja importante, también se puede integrar en el planner las fundas de plástico (7,25€ en cuadernointeligente.shop) que ofrece la marca.